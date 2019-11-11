شوقي غريب: كنت أصلي ولذلك لم أر هدف غانا الثاني

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 22:28

كتب : عاطف شادي

شوقي غريب

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن سبب تأخر دخوله أرضية الملعب في الشوط الثاني أمام غانا.

منتخب مصر انتصر على غانا بثلاثية مقابل هدفين ليضمن الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما. (طالع التفاصيل)

وتحدث شوقي غريب عقب المباراة قائلا: "نجحنا في الخطوة الأولى وهي الصعود للمربع الذهبي ولكننا لم نفعل أي شيء حتى الآن".

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وأضاف في تصريحاته مع تايم سبورتس عقب المباراة "هدفنا هو الوصول لأولمبياد طوكيو وهذا لم يتحقق حتى الآن وهذا هو هدفنا الرئيسي وما نرغب في تحقيق".

وظهر شوقي غريب متأخرا في الشوط الثاني وتحديدا عقب اهتزاز شباك مصر بالهدف الثاني.

وعن هذا المشهد، قال غريب: "كنت أصلي في غرفة خلع الملابس ولم أر لقطة الهدف".

وأشار "بُلغت أننا استقبلنا لهدف ولكنني لم أشاهده".

وأردف "رغم ذلك كنت واثقا من انتصارنا في نهاية المباراة".

وبعد الخسارة، توقف رصيد منتخب غانا عند نقطة واحدة قبل مواجهة مالي التي ودعت البطولة بالفعل بعد الخسارة في أول مباراتين.

وتحتاج غانا للفوز على مالي مع فوز منتخب مصر على الكاميرون، من أجل الحفاظ على حظوظها في التأهل لنصف النهائي والمنافسة على بطاقة التأهل للأولمبياد.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى الأولمبياد.

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