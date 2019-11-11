كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن تواصله مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لمعرفة تفاصيل إصابة حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر والفراعنة.

وقال خالد محمود لـFilGoal.com "طبيب المنتخب أبلغني بتعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة وأطلعني على التشخيص ونتائج الأشعة التي أجراها اللاعب".

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وأضاف "ننتظر عودة اللاعب للنادي الأهلي لإجراء فحوصات طبية جديدة له لتحديد حالته وهل يحتاج إلى تدخل جراحي أم لا".

وأتم تصريحاته "ثم سيبدأ بعدها فترة العلاج من الإصابة والتأهيل".

وأعلن اتحاد الكرة إصابة حمدي فتحي بإلتواء في الركبة خلال مران المنتخب في استاد برج العرب استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021. (طالع التفاصيل)

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب عقب التدريبات إصابته بقطع في غضروف الركبة.

كما أكد اتحاد الكرة تحمله تكاليف علاج اللاعب.

وشارك حمدي فتحي البالغ من العمر 25 عاما مع منتخب مصر في مباراتين أمام تنزانيا وليبيريا وسجل هدفي الفراعنة في المواجهتين.

وكان حمدي فتحي انضم لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من إنبي.

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