ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 21:44

كتب : عاطف شادي

الأهلي - حمدي فتحي

تعرض حمدي فتحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر لإصابة قوية بقطع في غضروف الركبة خلال مران المنتخب مساء اليوم الإثنين.

وأعلن اتحاد الكرة إصابة حمدي فتحي بإلتواء في الركبة خلال مران المنتخب في استاد برج العرب استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب عقب التدريبات إصابته بقطع في غضروف الركبة.

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كما أكد اتحاد الكرة تحمله تكاليف علاج اللاعب.

وشارك حمدي فتحي البالغ من العمر 25 عاما مع منتخب مصر في مباراتين أمام تنزانيا وليبيريا وسجل هدفي الفراعنة في المواجهتين.

وكان حمدي فتحي انضم لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من إنبي.

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