حلم طوكيو 2020 - ماذا قال شوقي غريب لـ عبد السلام بعدما أهدى غانا هدفا؟

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 01:40

كتب : FilGoal

شوقي غريب - مصر - غانا - الأولمبي

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي كلماته للمدافع محمد عبد السلام بعدما أهدى هدفا لغانا في مباراة الجولة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وقال غريب عبر قناة أون سبورت "لم أر الهدف لأنني دخلت الملعب متأخرا بعد أداء صلاة العشاء، إلا أنني سألت أحد أعضاء الجهاز الفني، وأبلغني بخطأ عبد السلام".

وأشار "قلت لمحمد عبد السلام، العب وأنا المسؤول عن النتيجة في النهاية".

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وتابع "كنا الأفضل على مدار المباراة رغم تقدم منتخب غانا في النتيجة مرتين".

وأشار شوقي غريب "لقد لعبت بخطة مختلفة عن مباراة مالي، بدأت أمام غانا برأسي حربة خلفهما رمضان صبحي، ثم تحولت إلى 3 مهاجمين ثم 4 في الدقائق الأخيرة".

وفاز المنتخب الأوليمبي على نظيره الغاني 3-2 ليتأهل للدور قبل النهائي في البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويلعب منتخب مصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد الكاميرون مساء الخميس المقبل.

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