حلم طوكيو 2020 - أحمد ريان يكشف تعليمات شوقي غريب قبل دخوله مباراة غانا

قال أحمد ياسر ريان مهاجم المنتخب الأولمبي إن الهدف الذي سجله في مرمى غانا جاء من جملة فنية يتدرب عليها اللاعبون.

وصرح ريان عبر إذاعة الشباب والرياضة "حققنا المطلوب والقادم أفضل، وسجلت هدفا من جملة تدربنا عليها".

وكشف مهاجم الجونة "شوقي غريب عندما أشركني في الشوط الثاني، قال لي ركز وأفعل ما عليك وإن شاء الله ستكون سببا في الفوز".

وتابع 'كل اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، والثلاثي البديل صنعوا الفارق أمام غانا".

أما أكرم توفيق لاعب الوسط قال "الحمد لله على الفوز والأداء، ونحمد الله أيضا أننا لم نخذل الجماهير المتواجدة في المدرجات".

وأتم "أتمنى أن تكون الجماهير داعمة لنا في التأهل للأولمبياد والفوز بكأس البطولة".

وفاز منتخب مصر على غانا بنتيجة 3-2 ليتأهل للدور قبل النهائي.

اقرأ أيضا:

حلم طوكيو يقترب.. رجال منتخب مصر يغتالون مفاجأة غانا

شوقي غريب: كنت أصلي ولذلك لم أر هدف غانا الثاني

ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة

حكاية علاء علي - الزمالك هو بدايتي ونهايتي

الأهلي لـ في الجول بعد إصابة حمدي فتحي: مصدمون بشدة