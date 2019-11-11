حلم طوكيو 2020 - رمضان: إذا قاتلنا في الملعب لن تغضب منا الجماهير

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 23:49

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - مصر - غانا - الأولمبي

يرى رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي أن القتال في الملعب سبب الفوز على غانا.

وفاز منتخب مصر الأوليمبي على غانا 3-2 في ليضمن التأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وقال رمضان الفائز بجائزة رجل المباراة لقناة أون سبورت: "أهدي هذه الجائزة لزملائي المصابين والغائبين عن المنتخب مثل طاهر محمد طاهر وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمود مرعي".

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وأضاف "بين شوطي المباراة طلبت من اللاعبين القتال لنحقق الفوز ونتأهل لنصف النهائي".

وأكمل "أتمنى من الجماهير مساندتنا بشكل أكبر في المباريات المقبلة حتى نصل للنهائي ونفوز باللقب".

وأتم تصريحاته مؤكدا "قادرون على الفوز بالبطولة، وطالما أن اللاعبون يقاتلون في الملعب لن تغضب منا الجماهير".

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