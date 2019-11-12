أزمة تنفجر في إنجلترا - استبعاد رحيم بعد اشتباكه مع مدافع ليفربول بمعسكر المنتخب

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 01:45

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلينج - إنجلترا

قرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا استبعاد رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي من المشاركة في مباراة الفريق ضد مونتنيجرو يوم الخميس.

وذكرت تقارير إنجليزية عديدة أن القرار جاء بعدما اشتبك رحيم ستيرلنج لفظيا مع زميله في المنتخب جو جوميز مدافع ليفربول حين تحدثا عن لقاء قمة الدوري الإنجليزي بين سيتي والريدز والذي انتهى بفوز رفاق محمد صلاح 3-1 يوم الأحد.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يمكننا أن نؤكد استبعاد رحيم من المشاركة في مباراة التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ضد مونتنيجرو بسبب الاضطرابات التي حدثت في معسكر المنتخب بسان جورج يوم الإثنين. لكنه سيبقى مع الفريق".

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وقال جاريث ساوثجيت: "لقد اتخذنا قرارًا بعدم مشاركة رحيم في المباراة أمام مونتنيجرو يوم الخميس".

وأضاف "أحد التحديات والقوة العظيمة بالنسبة لنا هو أننا تمكنا من فصل المنافسات بين الأندية في المنتخب الوطني. لسوء الحظ كانت مشاعر مباراة الأمس لا تزال واضحة".

الثنائي اشتبك في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعد دخول جوميز كبديل لصلاح في الدقيقة 87.

وأتم ساوثجيت "أشعر بأن الشيء الصحيح للفريق هو الإجراء الذي اتخذناه. الآن وبعد اتخاذ القرار بموافقة الفريق بأكمله، من المهم أن ندعم اللاعبين ونركز على مباراة الخميس".

سيلعب الإنجليز ضد منتخب كوسوفو يوم الأحد المقبل ضمن التصفيات نفسها.

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