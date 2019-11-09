جوارديولا يطلب حماية قوية من الشرطة لفريقه قبل مواجهة ليفربول

طالب الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي شرطة ميرسيسايد بمزيد من الحماية لحافلة ولاعبي الفريق قبل مواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ليفربول يستضيف حامل لقب آخر نسختين من المسابقة وهدفه توسيع الفارق مع رجال جوارديولا في المواجهة المقامة على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 12. فالأول يتصدر البطولة بفارق 6 نقاط عن سيتي.

"بيب" قال في هذا الصدد خلال حديثه مع صحفيين "نأمل ألا يحدث هذا مجددا، الشرطة كانت تعلم بالأمر قبل مواجهة دوري الأبطال ولم تفعل شيئا".

وتعرضت حافلة سيتيزينز لهجوم من قبل جماهير قبل مواجهة الريدز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، ما أدى لاعتذار نادي ليفربول وتوقيع غرامات بسبب الشغب الجماهيري خارج الملعب على المستوى الأوروبي.

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وتابع الإسباني "لا أعرف ماذا سيفعلون، آمل أن تكون مباراة رائعة في أنفيلد بالنسبة للدوري الإنجليزي وللعالم".

وأتم "هذا ما نريده، لا نريد تكرار ما حدث منذ موسمين عندما وصلنا، تعرضت الحافلة للرشق بأكثر من زجاجة واحدة".

كانت مواجهة مرتقبة بين الناديين، خسرها رجال جوارديولا بنتيجة 3-صفر، وعلى ملعبهم في مباراة الإياب لم يستطيعوا التعويض، خسروا مرة أخرى بنتيجة 2-1 ليودعوا البطولة.

ويسعى سيتي هذه المرة للفوز، فهذه النتيجة الوحيدة التي تجعله يقلص الفارق مع رفاق محمد صلاح في صراع قوي على لقب الدوري في الموسم الحالي.

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