خاص منتخب مصر لكرة السرعة يحقق بطولة العالم وينسى الكأس في فرنسا.. ويستعيده مجددا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 23:41

كتب : إسلام حسن

بعثة مصر لكرة السرعة

نجح منتخب مصر لكرة السرعة في تحقيق بطولة العالم في فرنسا، ولكن بعثة المنتخب عادت دون كأس البطولة.

بطولة العالم الـ 31 للكبار والناشئين في كرة السرعة أقيمت في فرنسا في الفترة ما بين الـ 24 والـ 28 من شهر أكتوبر الماضي.

وحصد منتخب مصر 8 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للكبار، إلى جانب 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في بطولة الناشئين، مما جعل المنتخب المصري ينتزع لقب بطولة العالم.

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ولكن وفي واقعة غريبة، عادت بعثة منتخب مصر من فرنسا دون كأس البطولة، وذلك بعد نسيانه داخل الفندق في فرنسا.

FilGoal.com اتجه للحديث مع عمرو الدردير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة للحديث عن جديد الواقعة.

وقال نائب رئيس الاتحاد: "بالفعل بعثة المنتخب عادت إلى مصر دون كأس البطولة وذلك بسبب نسيانه في الفندق في فرنسا".

وأردف "ولكن في اليوم التالي مباشرة، أجرينا اتصالاتنا مع مسؤولين في فرنسا واستعدنا الكأس الذي وصل بالفعل إلى مصر".

وتابع "الاتحاد سيحقق بكل تأكيد في تلك الواقعة وسنرى التقرير الخاص برئيس البعثة قبل محاسبة المقصر".

ويرى عمرو الدردير "الأمر أخذ أكبر من حجمه والدليل على ذلك بأن الجميع تحدث عن نسيان الكأس ولم يتحدث أي أحد عن عودته الآن".

وأتم "الأمر بسيط ولا يستحق تلك الضجة وسنحقق في الأمر".

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