مواعيد مباريات السبت 9 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة – نهائي آسيا ويوم كروي ناري

نهائي دوري أبطال آسيا. برشلونة وريال مدريد، ضمن يوم سبت ناري في انتظارنا.

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يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم، والقنوات الناقلة.

يبدأ اليوم في إنجلترا، حيث مباراة تشيلسي مع كريستال بالاس في الثانية والنصف مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

وفي السابعة مساء، يلعب ليستر سيتي مع آرسنال في قمة اليوم بإنجلترا.

في إسبانيا، يحل ريال مدريد ضيفا على إيبار الساعة السابعة والنصف مساء. لقاء منقول عبر قناة بي إن سبورت 3، فيما يلعب برشلونة مع سيلتا فيجو في العاشرة مساء عبر نفس القناة.

وفي ألمانيا، يلعب بايرن ميونيخ مع بروسيا دورتموند في قمة اليوم في السابعة والنصف مساء، عبر بي إن سبورت 5.

المباراة الأهم في اليوم ستكون بين الهلال السعودي وأوروا ريد في الساعة السادسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورت 1.

وفي إفريقيا، يلعب منتخب نيجيريا تحت 23 سنة مع كوت ديفوار الساعة الخامسة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 10، ثم يلعب منتخب جنوب إفريقيا مع زامبيا في الساعة الثامنة مساء.

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