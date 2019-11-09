حوار – البدري يتحدث عن "صداع مركز المهاجم".. بديل السعيد وحالة حسين الشحات

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن مركز خط الهجوم في المنتخب، واصفا إياه بـ"الصداع".

منتخب مصر يستعد لمواجهة كينيا يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

لقاء رسمي هو الأول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، فكيف يرى المباراة؟ أجاب البدري: "منتخب كينيا تطور كثيرا عن الماضي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "شاهدت العديد من المباريات الأخيرة لمنتخب كينيا والمستوى أصبح مختلفا بشدة عن الماضي ويمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأشار "أُحضر بشكل جيد للمباراة وكل تركيزي الآن على مرحلة لقاء كينيا وجزر القمر".

وتابع "نحن نسير في مراحل مختلفة. والآن مرحلة كينيا وجزر القمر هي الأهم، وبها أيضا مرحلة إضافة عناصر جديدة للمنتخب إلى جانب تجهيز العناصر المستمرة بشكل دائم مع الفراعنة".

وأكمل حديثه قائلا "نفكر في أهدافنا الأساسية ونسعى لتحقيق بداية جيدة جدا في مشوار التصفيات. نسير بهدوء ومع مرور الوقت نُحقق ما نريد".

ويعذر البدري "المتحمسون من الجماهير المصرية وأطلب منهم الدعم والوقوف مع المنتخب في تلك المرحلة".

واستكمل "أتمنى حضور الجماهير بكثرة أمام كينيا. عدم التواجد الجماهيري يجعل المباريات بلا أي طعم ويؤثر على شكل اللقاء وعلى كل شيء".

أزمة رأس الحربة

لم يعد سرا الآن والكل يعلم بأن منتخب مصر يعاني من مركز المهاجم الصريح، فما رأي البدري؟

قال مدرب منتخب مصر " مركز رأس الحربة صداع في رأسي؟ نعم بكل تأكيد. نعاني من أزمة في مركز المهاجم ونعاني من أزمات مثل إصابة مروان محسن وابتعاده عن المشاركة حتى في المباريات الودية الأخيرة مع الأهلي".

وأردف "ولكنني أثق تماما في المجموعة التي نمتلكها. أثق في أحمد جمعة ومروان حمدي وحسام حسن وكذلك أثق في عناصر المنتخب في حالة اللعب بأسلوب مختلف".

ويرى البدري "رأس الحربة ليست المشكلة الوحيدة، بل نعاني أيضا من عدم وجود بدلاء في مراكز محددة. إذا غاب أحد عناصر الشق الهجومي، لا يوجد البديل المتوفر الآن".

أزمة بيراميدز

هل من الممكن أن ينضم أي لاعب من صفوف بيراميدز لمنتخب مصر في المراحل المقبلة؟ سؤال أجاب عنه البدري قائلا: "نعم. الفرصة متاحة لكل لاعبي بيراميدز للانضمام خلال الفترة المقبلة".

وأوضح "قرار الاستبعاد كان قرارا تربويا ولابد منه في ذلك الوقت ولكن الأمر انتهى تماما الآن. هي مرحلة وانتهت وبكل تأكيد سيكون لهم الفرصة للانضمام للمنتخب".

وأشار "قرار بيراميدز –عدم إرسال اللاعبين للمنتخب- لم يكن موفقا فمسابقة الدوري متوقفة بالفعل ونحن كنا نسعى لتجهيز اللاعبين، ولكن لا مشكلة. الأزمة انتهت تماما".

وحرص البدري على "أشكر مجلس إدارة بيراميدز ولاعبي الفريق ولكن كان لابد من اتخاذ قرار وقتها لأنني مسؤول عن منظومة كاملة".

بديل عبد الله السعيد

وتطرق البدري للحديث عن بديل عبد الله السعيد في المنتخب خلال مواجهتي كينيا وجزر القمر، قائلا" يوجد أكثر من لاعب يمكنه اللعب في مركز عبد الله السعيد. يوجد محمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات أيضا".

واستدرك "حالة الشحات مطمئنة للغاية وخلال 48 ساعة سيشارك بشكل طبيعي معنا".

وعاد البدري بالذاكرة للوراء قليلا ليتذكر لحظة إصابة الشحات، قائلا: "كل تركيزي كان على اللقاء وقتها ولكنني شعرت بالقلق الشديد على حسين الشحات. كنت خائفا أن تكون الإصابة كبيرة وتُعطله عن مشواره مع المنتخب".

وأتم "ولكن أحمد الله أنها خفيفة، وكذلك أشكر الجهاز الطبي للمنتخب الذي استمر في المعسكر معي حتى الآن رفقة حسين الشحات من أجل تجهيزه سريعا".

منتخب مصر انتصر على ليبيريا بهدف مقابل لا شيء عن طريق حمدي فتحي ضمن الاستعدادات لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، في لقاء شهد إصابة حسين الشحات (طالع التفاصيل)

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