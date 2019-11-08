مؤتمر جوارديولا: ليفربول أحد أقوى الفرق في العالم.. وإيدرسون لن يشارك بسبب الإصابة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 16:05

كتب : FilGoal

مؤتمر جوارديولا

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن ليفربول خصمه المقبل هو أحد أقوى الفرق في العالم خلال الفترة الحالية.

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "بالنسبة لي كمدرب ففي الموسم الماضي فزنا بالدوري وليفربول كان أفضل منافس واجهته في مسيرتي التدريبية".

وأكمل "حاليا هو أحد أقوى الفرق في العالم وسنحاول أن نلعب بخطة جيدة".

وعن مشاركة الحارس إيدرسون قال: "لن يكون بمقدوره اللحاق بالمباراة، لا أعرف متى سيعود من الإصابة لكنه لن يلعب يوم الأحد المقبل".

وأكمل "كلاوديو برافو يستطيع اللعب كذلك هو حارس استثنائي وفاز بالعديد من المباريات مع تشيلي، ليس لدي أي شك فيه".

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول يوم الأحد المقبل في ملعب أنفيلد لملاقاته في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويبتعد سيتي عن ليفربول المتصدر بفارق ست نقاط.

وأكمل جوارديولا حديثه "نحن مازلنا في نوفمبر ولا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل فهناك الكثير من المباريات التي سنقاتل فيها حتى نهاية الموسم".

وأردف "هذا مثل أن تسألني إن كنا سنفوز بدوري أبطال أوروبا ونحن في شهر فبراير، ليس لدي أي إجابة".

وأشاد جوارديولا بمهاجم الفريق سيرجيو أجويرو وقال: "ولد وهو يسجل الأهداف وسيموت وهو يسجلها".

وأتم "لدينا مهاجمين رائعين أجويرو وجابرييل خيسوس وإن استطعنا اللعب بشكل جيد سيزيد رحيم سترلينج من أدائنا الهجومي".

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