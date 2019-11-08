فينجر يسرد "القصة الحقيقية" للمفاوضات مع بايرن ويكشف: القرار النهائي الأسبوع المقبل

سرد الأسطورة آرسين فينجر لأول مرة التفاصيل الكاملة حول مفاوضاته مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، ردا على تقارير صحيفة بيلد الألمانية.

صحيفة بيلد الألمانية كشفت في وقت سابق عن عرض فينجر لخدماته على بايرن ميونيخ والأخير رفض الفكرة. (طالع التفاصيل).

وهو الأمر الذي نفاه فينجر ليكشف "القصة الحقيقة" على حد وصفه.

وقال فينجر: "مساء يوم الأربعاء الماضي، هاتفني رومنيغه –المدير التنفيذي لـ بايرن- ولم أستطع الرد في تلك اللحظة".

وأضاف في تصريحاته مع شبكة بي إن سبورتس "بعد ذلك عاودت الاتصال به وكان في سيارته متجها لملعب فريقه من أجل لقاء بايرن ضد أوليمبياكوس في دوري الأبطال".

وواصل "تحدثنا سويا لمدة 4 أو 5 دقائق وأخبرني بأن هانس فيليك –مدرب بايرن المؤقت- مستمر في منصبه حتى لقاء بوروسيا دورتموند يوم السبت، وبعد ذلك عرض علي رومنيغه فكرة تدريب بايرن".

وتابع "رومنيغه سألني إذا كنت مهتما بأن أصبح المدرب الجديد لـ بايرن ميونيخ. أخبرته بأنني لم يكن لدي أي فكرة حول هذا الأمر ولذلك أحتاج لبعض الوقت من أجل التفكير واتخاذ قراري".

وأشار "اتفقنا سويا بأن نتحدث ونحسم الأمر الأسبوع المقبل. تلك هي القصة الحقيقية للمفاوضات".

الفرنسي صاحب الـ 70 عاما المدرب الأسطوري لـ أرسنال لم يتول مسؤولية تدريب أي فريق منذ رحيله عن صفوف الفريق اللندني في 2018.

فينجر صاحب الإرث الكبير في الكرة الإنجليزية حقق لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات من بينهم اللقب التاريخي موسم 2003-04 بلا هزيمة.

ورفع فينجر 7 ألقاب كأس إنجلترا و7 ألقاب للدرع الخيرية، ولكنه لم ينجح في تحقيق أي بطولة أوروبية مع أرسنال.

قبل فترته مع المدفعجية، حقق فينجر لقب الدوري الفرنسي مع موناكو موسم 1987-88 ولقب الكأس موسم 1990-91.

وفي موسم واحد في اليابان مع ناجويا جرامبوس نجح في تحقيق لقب الكأس وكذلك لقب السوبر.

فهل نشهد مرحلة جديدة في حياة فينجر في الدوري الألماني؟ علينا الانتظار الأسبوع المقبل لمعرفة كل شيء.

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