مصدر في الزمالك لـ في الجول: غاضبون من عقوبات السلة.. ومجلس الإدارة قد يتحرك

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 22:25

كتب : FilGoal

أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك في كأس مصر لكرة السلة

أثارت قرارات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، حالة من الغضب داخل جدران القلعة البيضاء.

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة أصدر عقوبات بالجملة ضد الزمالك والأهلي بعد أحداث اللقاء الأخير بين الفريقين. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن وجود حالة من الغضب الشديد عقب العقوبات الصادرة ضد النادي ولاعبيه.

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مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور يدرس في الوقت الحالي كل الأحداث التي حدثت في اللقاء وكذلك بعد اللقاء، حسبما أشار المصدر.

وأضاف المصدر: "مجلس إدارة الزمالك قد يصدر بيانا رسميا للرد على عقوبات اتحاد السلة".

حال الزمالك لا يختلف نهائيا عن حال الأهلي الذي عبر عن استيائه من العقوبات أيضا.

وتحدث رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في الأهلي عن العقوبات قائلا: " العقوبات صدرت بطريقة مثيرة للجدل وتشعر إنها موائمة بين الفريقين". (طالع التفاصيل)

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