أعرب رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في الأهلي عن اندهاشه التام من قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة بتوقيع الكثير من العقوبات على فريقه مثل الزمالك بعد اللقاء الذي جمعهما في دور الـ16 من كأس مصر.

وقال عبد القادر لـFilGoal.com: "أنا مندهش من القرارات وهناك حالة استياء في الأهلي منها".

وواصل "العقوبات صدرت بطريقة مثيرة للجدل وتشعر إنها موائمة بين الفريقين وتوزيع الغرامات المالية والإيقافات على الجانبين رغم ما صدر من المنافس من تجاوزات غير مسبوقة".

وأضاف "الموسم الماضي في مباراتنا مع الزمالك تواجد الجمهور بعدد كبير ولم ننسحب ولم يتم تغريمهم، لا نعرف على أي أساس تم اتخاذ تلك القرارات".

وأكمل مدير النشاط الرياضي في الأهلي حديثه "في الموسم الماضي كذلك أحد اللاعبين في الاتحاد السكندري بصق في وجه الحكم وتم إيقافه مباراة واحدة فقط وغرامة مالية هزيلة".

وأردف "إبراهيم الجمال تعرض للسب بعبارات خارجة وعندما اعترض عليها تعرض للإيقاف والغرامة".

وأتم "أعتقد أن مجلس إدارة النادي سيتحرك ويرد بشكل مناسب على تلك القرارات".

وكان اتحاد كرة السلة وقع الكثير من الغرامات على لاعبي الأهلي، مع تغريم النادي 20 ألف جنيه لإخلاله بعدد الجماهير المتفق عليها في حضور اللقاء.

هذا بالإضافة لنقل مباراة واحدة للأهلي خارج ملعبه وإخطار الاتحاد بالملعب الجديد قبل اللقاء بـ3 أيام.

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