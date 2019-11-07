سون: تبادلت الرسائل مع جوميش.. عشت أياما صعبة للغاية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 21:23

كتب : FilGoal

سون - توتنام - إيفرتون

كشف الكوري سون هيونج مين لاعب توتنام عن تبادله للرسائل مع أندري جوميش لاعب إيفرتون بعد تعرض الأخير لإصابة كسر مروعة.

وخضع جوميش لعملية جراحية بعدما تعرض لكسر وخلع في الكاحل الأيمن. (طالع التفاصيل)

وقال سون: "تبادلت الرسائل مؤخرا مع جوميش للاطمئنان عليه".

أخبار متعلقة

رسميا – الاتحاد الإنجليزي يلغي طرد سون أمام إيفرتون بوكيتينو: كرة القدم ليست أهم شيء الآن لكن طرد سون كان ظالما ديلي آلي بعد إصابة جوميش: سون مُحطم ولا يتوقف عن البكاء بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "أشعر بالأسف الشديد لما حدث له".

وتابع "كرة القدم هي رياضة تحدث فيها مثل تلك الأمور، ولكن لا يوجد أي أحد على الإطلاق يتمنى أن يكون في هذا الموقف".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا حزين للغاية بسبب ما حدث. عشت أياما صعبة خلال الفترة الماضية".

وأشار "أرسلت رسالة لـ جوميش أتمنى له السلامة وأعبر له عن اعتذاري وأسفي الشديد لما حدث له".

وأتم "تلقيت رسائل دعم من الأشخاص حولي ومن زملائي في الفريق وحتى من جماهير إيفرتون. أدرك كم أنا محظوظ بكل ذلك".

الكوري الجنوبي سون هيونج مين تدخل على جوميش من الخلف، قبل أن يتدخل سيرج أورييه على جوميش من الأمام.

تدخلان مع التواء الكاحل في أرضية الملعب = كسر في قدم جوميش.

مشهد مُروع تسبب في صدمة لـ سون وكل لاعبي توتنام.

ورغم الإصابة، إلا أن ماركو سيلفا مدرب إيفرتون تحدث عن احتمالية مشاركة جوميش من جديد هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

حكاية أبو تريكة.. على أنغام أم كلثوم

ماذا قال البدري بعد أداء مصر أمام ليبيريا

مزيج من العنف والملل ضد ليبيريا.. حمدي فتحي ينصر المنتخب

تفاصيل إصابة الشحات القوية أمام ليبيريا

عقوبات مدوية على الأهلي والزمالك بسبب أحداث السلة

ميدو ينتقد المنتخب بقوة

في إنجلترا أندري جوميش إيفرتون توتنام سون

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-11-2019 والقنوات الناقلة.. بداية حلم الوصول لـ طوكيو 33 دقيقة | مصر
بالفيديو – الطليان لا يتعلمون.. روما ولاتسيو يسقطان في الثواني الأخيرة بالدوري الأوروبي 36 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - بيشكتاش يودع الدوري الأوروبي.. النني البديل يسقط أمام براجا "كوكا" 56 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – التأهل تم بنجاح.. يونايتد ينتصر على بارتيزان بلجراد بثلاثية ساعة | أوروبا
حكايات أبو تريكة (1) - الفشل في اختبارات الأهلي.. وترك الترسانة بسبب "حذاء باتا" ساعة | حكايات في الجول
مفوض الدوري الأمريكي يحسمها: إبراهيموفيتش وقع لـ ميلان ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 3 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش 4 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام

قد ينال إعجابك