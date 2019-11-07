ماركو سيلفا: قد نشاهد جوميش مرة أخرى في الملاعب هذا الموسم

كشف ماركو سيلفا المدير الفني لفريق إيفرتون عن احتمالية عودة أندري جوميش للمشاركة مرة أخرى هذا الموسم رغم الإصابة القوية التي تعرض لها.

أندري جوميش النادي : إيفرتون إيفرتون

وتعرض اللاعب البرتغالي لإصابة مرعبة بكسر مضاعف في كاحل القدم خلال مباراة توتنام الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وقال سيلفا في مؤتمر صحفي له: "جوميش قد يعود مرة أخرى للمشاركة معنا قبل نهاية هذا الموسم".

وأضاف "ليس من السهل بالنسبة لنا تحديد موعد عودته للملاعب ولكن من الممكن أن نراه مرة أخرى".

وخضع جوميش لجراحة ناجحة يوم الإثنين الماضي ويتوقع الأطباء أنه قادرا على الظهور مرة أخرى مع إيفرتون قبل نهاية الموسم الجاري.

وسقط جوميز واصطدم بالإيفواري سيرجي أورييه لاعب توتنام بعدما تعرض للدفع من قبل الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وحصل سون على طرد من المباراة وخرج وهو يبكي بسبب إصابة جوميش القوية.

قبل أن يراجع الاتحاد الإنجليزي اللعبة ويرفع الطرد عن سون بعدما أظهرت الإعادة عدم تعمده إصابة جوميش.

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