إيمري يُعلن تجريد تشاكا من شارة قيادة أرسنال.. وأوباميانج القائد الجديد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 21:56

كتب : FilGoal

تشاكا - أرسنال - كريستال بالاس

أعلن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال الإنجليزي تجريد السويسري جرانات تشاكا من شارة القيادة.

المدير الفني قال في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة فيتوريا جيماريش في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

إيمري قال بهذا الشأن: "يحتاج لأن يكون هادئا، تم إنهاء الأمر".

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وبسؤال إيمري عن إمكانية إجراء تصويت بين اللاعبين لاختيار القائد الجديد رد: "إيمريك أوباميانج سيكون القائد".

وجاء اختيار تشاكا قائدا لأرسنال عقب حصوله على أعلى نسبة من أصوات اللاعبين وكونه قائدا لمنتخب سويسرا.

وعاد إيمري للحديث عن إمكانية رحيل تشاكا "نحن نركز الآن على مباراة الغد، هو لاعبا في الفريق ونحتاج أن نحترمه".

لقاء كريستال بالاس الذي انتهى بالتعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي شهد مناوشات قوية بين تشاكا وجماهير أرسنال لحظة خروج اللاعب من الملعب (طالع التفاصيل).

وأصدر لاعب الوسط السويسري بيانا بعد 4 أيام من المباراة كسر به الصمت (طالع التفاصيل).

تشاكا انضم لأرسنال قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في 2016 قبل أن يرتدي شارة قيادة المدفعجية بداية من هذا الموسم.

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