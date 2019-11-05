محسن صالح رئيسا للجنة التخطيط في الأهلي

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 17:32

كتب : أحمد الخولي

محسن صالح

أعلن مجلس إدارة الأهلي اليوم الثلاثاء رسميا تعيينه لمحسن صالح رئيسا للجنة التخطيط للكرة.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي في بيانه المقتضب أن رئيس النادي محمود الخطيب سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع محسن صالح لتنسيق كافة الأمور المتعلقة بالفريق الأول والناشئين والأكاديمية واللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

وسيتولى صالح ذلك المنصب خلفا لطه إسماعيل الذي رحل عنه قبل عدة أسابيع.

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وسبق لمحسن صالح تولي قيادة شباب الأهلي في عام 1979.

كما قاد صالح كل من المصري والإسماعيلي وتوج مع الأخير بلقب الدوري المصري في عام 2002.

وتولى قيادة منتخب مصر من عام 2002 إلى 2004 وظهر على رأسه في كأس أمم إفريقيا.

وكانت آخر تجربة تدريبية لمحسن صالح مع سموحة في عام 2010.

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