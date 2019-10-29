بعد اشتباكه لفظيا مع جماهير أرسنال.. إيمري: تشاكا مُدَمر وحزين

حاول أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال إيجاد بعد الدعم لقائده جرانيت تشاكا بعد واقعة الأخير مع جماهير ناديه.

تشاكا اشتبك لفظيا مع جماهير أرسنال بعد صافرات استهجان لحظة خروجه من الملعب، بعدما فرط المدفعجية في الفوز على كريستال بالاس مكتفيين بالتعادل 2-2.

وإيمري قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول يوم الأربعاء في كأس الرابطة: "تشاكا مدمر وحزين بسبب هذا الموقف".

وأضاف "يعلم أنه أخطأ، يشعر بذلك في أعماق نفسه، ولكن الطبيعي كإنسان أن كل لاعب يحتاج للدعم من جماهيره".

وأشار المدرب الإسباني "تحدثت معه كثيرا، هو بحاجة للتعلم أنه حين تقدم مباراة جيدة فسوف تصفق لك الجماهير، لكن إن مررت بلحظات صعبة فيجب أن تكون قويا مع تلقي الانتقادات وتصبح قادرا على اللعب تحت ضغط".

إيمري تابع "إنه عملنا، والجماهير الشيء الأهم على الإطلاق بالنسبة لنا لأنهم من يقفون خلفنا ولهذا نلعب كرة احترافية وليس مع أصدقائنا".

وشدد "بعد الموقف الخاطئ يوم الأحد، إنه تحد لي ولكل لاعب. عندما لا تصبح الجماهير سعيدة ربما لحاجتنا إلى التطور فعندها نحتاجهم ولكن يعود الأمر إلينا أولا".

وأتم حديثه في هذه الجزئية بالإشارة إلى غياب تشاكا عن مواجهة ليفربول، مؤكدا في الوقت ذاته "عندما تخطئ تحتاج لتقديم اعتذار".

ماذا عن شارة القيادة؟

كان هذا السؤال موجها إلى مدرب باريس سان جيرمان السابق، وإجابته لم تكن قاطعة "ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك. في الوقت الحالي لا أريد التفكير في الأمر".

وأكمل "شرحت قراري من قبل باختياره لشارة القيادة. لديه القيم والاحترام في غرف الملابس إضافة إلى الخبرة".

ومدرب إشبيلية الأسبق أردف "تشاكا قائد المنتخب السويسري ولديه مواصفات القيادة، وقد اخترت هذا القرار بناء على احترام اللاعبين لذلك. أخطأ يوم الأحد ولم يكن رد فعل مناسب من قائد".

واختتم "قبل كل شيء، نحتاج لتعافيه كإنسان قبلها كلاعب. بعدها سننظر لكيفية تطورنا وطريقنا للعمل برفقته وبرفقة الجميع".

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما كريستال بالاس وصل للنقطة 15 خلف المدفعجية.

اختر تشكيل المدفعجية أمام ليفربول:

طالع أيضا

أنا ملك النص (1) – قصة انضمام فاروق جعفر للزمالك.. وكيف رسم النادي حياته

آل الشيخ يرد على "عتاب المحب" من عائلة الخطيب

بعد الاطمئنان على صحته.. الخطيب يشكر آل الشيخ

خبر في الجول - فحوصات لـ محمود عبد العزيز قبل جراحة الصليبي.. وموعد محتمل للعملية

خبر في الجول - حل أزمة الوسط يسيطر على تفكير الزمالك في يناير.. وخياران مطروحان