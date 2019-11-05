يسعى إمام عاشور لاعب المنتخب الأوليمبي والزمالك للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما الذي سيكون خطوة لارتداء قميص المنتخب الأول، ويتمنى أن يرتدى قميص ريال مدريد مستقبلا.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.

منتخب مصر يلعب في المجموعة الأولى بجانب مالي وغانا والكاميرون.

وقال إمام عاشور في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نسعى للتتويج باللقب الذي لن يخرج من مصر، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب وضع أمامنا التتويج باللقب فقط".

وأضاف إمام: "التتويج باللقب مع المنتخب الأوليمبي سيكون خطوة مهمة من أجل اللعب مع المنتخب الأول، الانضمام للمنتخب الأول طموحي".

وبسؤاله عن المنافسة في مركزه رد قائلا: "المنافسة شريفة بين جميع اللاعبين، والأهم أن أي لاعب يشارك يكون على قدر المسؤولية".

إمام شارك الموسم الحالي مع الزمالك خلال 7 مباريات ونجح في التتويج بلقب كأس مصر.

كما طالب بحضور الجماهير في المباريات لأنه سيكون دافع كبير للتتويج باللقب.

واختتم حديثه "أتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي أو ريال مدريد يوما ما فمثلي الأعلى أوروبيا كريستيانو رونالدو".

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