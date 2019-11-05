الزمالك يواجه منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي وديا

تقرر أن يواجه الزمالك منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي وديا غدا الأربعاء في إطار الاستعداد لاستكمال مباريات الموسم الجاري.

وستقام المباراة في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر الزمالك.

يذكر أن الزمالك يخوض معسكر مغلق في السادس من أكتوبر استغلالا لفترة توقف الدوري.

وانضم اليوم الثلاثاء خماسي الفريق الأبيض إلى منتخب مصر وهو طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد "زيزو" وعبد الله جمعة ومحمود علاء.

يأتي ذلك في ظل استعداد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر وديا في الـ14 والـ18 من شهر نوفمبر الجاري في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

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