بعد واقعة المناوشات مع الجماهير.. تشاكا يكسر الصمت ويصدر بيانا رسميا

أصدر جرانيت تشاكا قائد أرسنال بيانا رسميا تحدث من خلاله عن واقعة المناوشات مع جماهير فريقه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

أرسنال تعادل مع كريستال بالاس بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

لقاء شهد مناوشات قوية بين تشاكا وجماهير أرسنال لحظة خروج اللاعب من الملعب.

وبعد مرور 4 أيام قرر تشاكا كسر حالة الصمت، ليصدر بيانا رسميا تحدث من خلاله عن كل شيء.

وقال تشاكا: "بعد قضاء بعض الوقت للهدوء عقب ما حدث يوم الأحد، أريد توضيح كل شيء بدلا من إعطاء رد سريع".

"هذا المشهد أثر في بشدة –مشهد صافرات الجماهير-. أحب هذا النادي ودائما ما أعطي 100% من مجهودي سواء داخل أو خارج الملعب".

"شعوري لن يفهمه أي مُشجع. أتعرض لحملات من التعليقات المسيئة بعد كل مباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

"الناس يكتبون لي عبارات مثل: "سنكسر قدمك.. سنقتل زوجتك.. نتمنى أن تصاب ابنتك بالسرطان" كل تلك الأمور ضرتني بشدة وأغضبتني كثيرا".

"قمت بالرد بطريقة تحترم مجموعة المشجعين الذين يدعمون النادي بحق. لم يكن في نيتي ما فهمه البعض".

"أعتذر إذا كان هذا ما فهمه الناس –مهاجمه الجماهير-. أتمنى أن نعود إلى الاحترام المتبادل بيننا".

"لنتذكر لماذا وقعنا في حب هذه اللعبة. دعونا نتقدم معا بشكل إيجابي للأمام".

The following is a message from Granit Xhaka... pic.twitter.com/YG5lBKmQvi — Arsenal (@Arsenal) October 31, 2019

تشاكا انضم لأرسنال قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في 2016 قبل أن يرتدي شارة قيادة المدفعجية بداية من هذا الموسم.

ومن المنتظر أن تقرر إدارة أرسنال مع المدرب أوناي إيمري استمرار تشاكا ككقائد للفريق من عدمه، حسبما صرح المدرب عقب الواقعة.

وجمع أرسنال 16 نقطة من أول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الخامس على سلم الترتيب.

وودع أرسنال كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأربعاء لحساب ليفربول بركلات الترجيح بعد لقاء مثير انتهى بخماسية لكل فريق.

بينما الفريق صدارة مجموعته في الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة.

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