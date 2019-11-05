كابيللو: لو كنت مكان أليجري لدربت مانشستر يونايتد

قال فابيو كابيللو مدرب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا السابق إنه إن كان في موقف ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق فسيتولى تدريب مانشستر يونايتد وليس بايرن ميونيخ، وذلك حسب تصريحاته لراديو "أنكيو سبورت" الإيطالي.

وصرح كابيللو قائلا: "أليجري سيلائم بايرن ميونيخ، لكنني لا أعلم كيف سيتم الترحيب بالإيطاليين في ألمانيا بعد كارلو أنشيلوتي".

وكان أنشيلوتي قد تولى تدريب بايرن ميونيخ في صيف 2016 لكنه أقيل في بداية الموسم الثاني بعد الخسارة في 28 سبتمبر 2017 بنتيجة 3-0 من باريس سان جيرمان.

وأضاف "إنجلترا أكثر تشويقا، توجد احتمالية أن يؤدي جيدا والدوري الإنجليزي بطولة تضيف الزخرفة إلى مسيرتك".

وواصل "إن كنت مكان أليجري لدربت مانشستر يونايتد".

بايرن ميونيخ كان قد أقال مدربه نيكو كوفاتش بعد الخسارة بنتيجة 5-1 من إينتراخت فرانكفورت ليحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.

ولا يقود أليجري تدريب أي فريق خلال الموسم الجاري بعد رحيله عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، ورشحته تقارير صحفية لتدريب بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد.

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