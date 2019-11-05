رسميا – آل الشيخ يعين جوتي مدربا لـ ألميريا

أعلن نادي ألميريا رسميا عن التعاقد مع خوسيه ماريا جوتي لتدريب الفريق.

وكان ألميريا قد أعلن عن إقالة مدربه البرتغالي الأنجولي بيدرو إيمانويل مساء الإثنين.

قبل أن ينشر النادي تغريدة غامضة عبر تويتر أبرز فيها الرقم 14، لتتزايد التكهنات بتعيين جوتي، حتى بات تم الإعلان الرسمي في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء.

"الآن لدينا الجالاكتيكو الخاص بنا، من السافانا يحضر ملكنا الجديد جوتي".

Tenemos a nuestro galáctico ⭐ Desde la sabana llega @Guty14Haz nuestro nuevo rey🦁! #AlmeríaXGuti #14 pic.twitter.com/qecsNji46U — UD Almería (@U_D_Almeria) November 5, 2019

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا قد نشر صورة تجمعه بـ جوتي يوم الأحد الماضي في القاهرة وعلّق عليها قائلا: "مفاجأة".

وفشل إيمانويل في الفوز سوى مرة واحدة في آخر 8 مباريات بدوري القسم الثاني الإسباني، ليقال عقب التعادل 0-0 على أرض ريال أوفيدو في الجولة الماضية.

من جانبه، بدأ جوتي مسيرته التدريبية في المراحل العمرية الصغرى بـ ريال مدريد، قبل أن يتولى منصب المدرب المساعد في بشكتاش بالموسم الماضي.

ليكون ألميريا أول نادٍ احترافي يتولى جوتي تدريبه في عمر الثالثة والأربعين.

ورغم نتائج ألميريا المتذبذبة مؤخرا، إلا أنه يحتل المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر قادش، لكنه يواجه منافسة شرسة مع ملاحقيه.

الفارق بين ألميريا الثاني وجيرونا العاشر 4 نقاط فقط.

وحتى يضمن ألميريا عودته لدوري القسم الأول، يحتاج إلى احتلال المركزين الأول أو الثاني، أو التأهل عبر الملحق الذي يلعب فيه أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس.

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