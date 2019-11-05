رقم قياسي في انتظار صلاح أمام جينك

قد يصل محمد صلاح نجم ليفربول لرقم قياسي جديد في حالة هز شباك جينك يوم الثلاثاء.

ويحل جينك ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تسجيل صلاح لهدف في شباك جينك سيصل به للهدف رقم 20 بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليصبح ثاني اللاعبين الذين يصلون لـ20 هدفا أو أكثر في تاريخ النادي.

ستيفن جيرارد أسطورة النادي سجل 21 هدفا للريدز في دوري الأبطال وهو صاحب الرقم القياسي.

في حالة تسجيل صلاح لثلاثة أهداف "هاتريك" يوم الثلاثاء، فأنه سيحطم الرقم القياسي لأكثر لاعبي ليفربول تسجيلا في دوري الأبطال.

يذكر أن صلاح سجل 12 هدفاً في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، فقط جيرارد أحرز أهدافا أكثر (18 هدفا)، لكن صلاح وصل لهذا الرقم في 13 مباراة فقط.

الدولي المصري سجل 8 أهداف بقميص ليفربول هذا الموسم، 5 منهم في الدوري الإنجليزي، و3 في دوري أبطال أوروبا.

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