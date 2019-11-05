وليد سليمان: لا أشغل بالي بصن داونز.. اللقب أهم

لا يهتم وليد سليمان نجم الأهلي بالثأر من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقيا بقدر تطلعه للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019/2020.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وقال سليمان عبر قناة ناديه:"الأهلي ناد كبير جدا ومنظومة تشرف أي شخص، وكل من ينتمي للأهلي فخر له، لذا أنا فخور بتواجدي معه، لكي تصنع تاريخا لابد أن يكون من خلال الأهلي، فهو أمر مهم لأي لاعب طموح يريد تحقيق البطولات.تشرفت أيضا باللعب سنوات مع الجيل الماضي الذي كان يضم (محمد) أبو تريكة و(محمد) بركات و(عماد) متعب و(وائل) جمعة، حققت معهم بطولات وتعلمت منهم ثوابت النادي التي ننقلها حاليا للجيل الصاعد".

وواصل "أتمنى أن نفوز بدوري الأبطال، لأنها ستكون علامة فارقة للجيل الجديد، لم يحالفنا التوفيق بخسارة النهائي عامين متتاليين. الموسم الماضي كان صعبا، لأول مرة يصاب ١٣ لاعبا على مدار الموسم، كما واجهتنا تحديات عديدة محليا في ظل كثرة المؤجلات وفارق النقاط مع المتصدر ولكن بإصرار وعزيمة وما تربينا عليه في الأهلي حققنا الهدف ولم نلتفت لكل ما قيل عنا والرئيس (محمود) الخطيب كان يجتمع بنا دائما ليؤكد لا شأن لنا بكل ما يحيط بنا بل نركز لتحقيق هدفنا وبالفعل فزنا باللقب بفارق ثماني نقاط فهو إنجاز يحسب لهذا الجيل والإدارة والأجهزة الفنية".

وتابع وليد البالغ عمره 34 عاما "سمة لاعبي الأهلي أن معدنهم يظهر في الأوقات الصعبة فهي ما تصنع التاريخ والنجومية والألقاب. الخسارة بنتيجة كبيرة واردة لكل أندية ومنتخبات العالم ولكنها تكون على فترات متباعدة، قد لا يكون الفريق في يومه، هذا ما حدث معنا في مباراة صن داونز وكذلك مع المنتخب أمام غانا، فالخسارة الثقيلة ليست نهاية الدنيا. لاعبو الأهلي ينتظرون مواجهة صن داونز مجددا وهم مكتملون ونحن جاهزون وبدون إصابات أو ضغط مباريات، فالأهلي يتميز حاليا بالاستقرار الفني وثبات التشكيل".

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وشدد "لا نلتفت لصن داونز فقط بل هدفنا البطولة، في ٢٠١٣ خسرنا بثلاثية ضد أورلاندو بايرتس في الجونة وحققنا اللقب. لا يهمني مواجهة صن داونز للفوز عليه ٥ أو ٦ بل من الممكن الفوز بهدف واحد يحقق لي البطولة فالنتيجة لا تهمني، قد يخسر صن داونز أمامنا ٧ أو ٨ فهو أمر يتعلق بحالة المباراة وليس التوقعات".

وفي سياق آخر، أشاد وليد بجمهور الفريق، مشيرا إلى أنه يصنع الفارق دائما حين تسنح له فرصة المؤازرة من المدرجات "اللاعب الكبير يجب أن يكون ملتزما وقدوة لزملائه في التدريبات واحترام المواعيد والحفاظ على نفسه والفريق وألا يفكر في نفسه فقط كلها أمور تعلمناها وننقلها لزملائنا".

واستدرك "جمهور الأهلي مثقف ودائما ما يساند الفريق ولكن من الوارد أن نجد عناصر شابة تحب النادي وتستعجل في حكمها ضد أي لاعب جديد أو قديم لا يحالفه التوفيق، ولكن شخصية اللاعب مهمة، الضغط الجماهيري أمر جيد، لأنه يؤكد أن الجماهير تحبني وتريدني في أفضل مستوى ومكانة، كما يجب أن يكون اللاعب على قدر المسؤولية ويدرك أن خلفه جماهير عريضة. قوة الأهلي في جمهوره، معه كنا نحسم اللقاء في أول ٢٠ دقيقة ولم يتجرأ ضدنا أي فريق".

ويستعد الأهلي لرحلة جديدة في أدغال إفريقيا يبحث فيها عن النجمة التاسعة، يستهل مشواره في دور المجموعات في 29 نوفمبر بمواجهة مضيفه النجم الساحلي التونسي.

وكان سليمان أحد المتوجين باللقب حين اعتلى الأهلي عرش إفريقيا لآخر مرة، في 2013 حين تفوق على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

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