"كدنا نتعرى".. بعثة سلافيا براج تعاني الأمرين في برشلونة بسبب الملك

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 11:14

كتب : FilGoal

جيندريتش تربيشوفسكي - سلافيا براج

اشتكى جيندريتش تربيشوفسكي المدير الفني لـ سلافيا براغ، من الإجراءات المشددة التي تعرضت لها بعثته في برشلونة.

سلافيا براج التشيكي يحل ضيفا على برشلونة في كامب نو بالجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو مساء الثلاثاء.

وتعجّب تربيشوفسكي من الإجراءات الأمنية المشددة التي عاشتها بعثته في مطار إل برات عقب الوصول لمقاطعة كتالونيا.

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تربيشوفسكي تهكم: "كنت على وشك التعري" في إشارة إلى حدة التفتيش التي تعرض لها في المطار.

متاعب بعثة سلافيا براغ لم تتوقف في المطار، بل امتدت إلى فندق الإقامة الذي تصادف وجود ضيف خاص للغاية مقيم فيه: الملك فيليبي السادس عاهل إسبانيا شخصيا.

وتربيشوفسكي لم يكبح تصريحاته الساخرة في هذا الصدد: "لم أر في حياتي هذا القدر من الحراس الشخصيين".

أما المؤتمر الصحفي الذي تهكم خلاله تربيشوفسكي، فكان مهددا بالإلغاء من الأساس.

فبسبب الازدحام المروري في المدينة على خلفية الاحتجاجات الشعبية العارمة، تأخر وصول المترجمين إلى ملعب كامب نو، مما أخّر انطلاق المؤتمر 17 دقيقة كاملة.

سلافيا براغ يحتل المركز الرابع –الأخير- في المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة، فيما يتصدر برشلونة الترتيب بـ 7 نقاط في مجموعة تضم أيضا إنتر ميلان (4 نقاط)، وبوروسيا دورتموند (4 نقاط).

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