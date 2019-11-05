أزارو: الناس تنسى كل شيء مع أول فرصة مهدرة

أبدى وليد أزارو مهاجم الأهلي حزنه من انتقادات حادة وجهت إليه في الفترة الأخيرة بسبب تراجع معدل تسجيله للأهداف وإضاعته لفرص كثيرة في المباريات.

وليد أزارو النادي : الأهلي الأهلي

وقال المغربي عبر قناة ناديه:"شخصيتي تميل للبعد عن كاميرات الإعلام، تجربتي مع الأهلي هائلة يتمناها أي لاعب، فهو ناد كبير وصاحب ألقاب وبطولات عديدة ويعد بوابة كبيرة لإفريقيا وأوروبا. لذا شرف لي التواجد في صفوفه، أما ما يتردد بشأن تفكيري في الرحيل، فهو كلام يتردد على السوشيال ميديا، فمن حق أي شخص أن يتكلم".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 24 عاما "سوء التوفيق لا يحتاج لشرح، البعض يدرك معناه، فهو أمر إلهي، ولكني أعمل بكل جدية، المحزن في الموضوع أن الناس تنسى كل شيء بسرعة، قد ينسوا ١٠٠ هدف سجلته لمجرد إضاعة فرصة. ماذا أفعل، أؤدي عملي وأريد أيضا إحراز الأهداف، هل هناك لاعب لا يريد أن يكون سببا في فوز فريقه؟ لا يمكن شرح ذلك لكل الناس، من يفهم كرة القدم يدرك عامل التوفيق، ومن يتكلم كثيرا، فهو أمر يخصه، كل واحد حر فيما يقوله، كذلك كل لاعب عليه الاستفادة من أخطائه السابقة، مثلا (أمادو) فلافيو قيل لي إنه سجل هدفا واحدا في سنة كاملة".

وشدد "هناك قواعد ثابتة وراسخة في ذهن كل لاعبي الأهلي، وهي إحراز البطولات، لا نتواجد في الفريق لمجرد اللعب أو الفسحة بل نمثل أنفسنا ونادينا ليفوز بالبطولات ويحافظ على صورته المعتادة، نعمل من أجل الأهلي، ليس مهما من سيلعب ويشارك بل الأهم أن يفوز الفريق. فوز الأهلي ببطولة الموسم الماضي جاء بصعوبة، ودفع المنافسين لتطوير أنفسهم وهو ما سيجعل الدوري أقوى، وهذا أفضل، اشتداد المنافسة محليا ينعكس بدوره على أداء الفرق المصرية في البطولات الأفريقية".

وأكمل أزارو رسالته للجماهير بقوله:"لا تحبطوا أي مهاجم إذا أضاع فرصة أو لم يقدم أداء جيدا في مباراة، فهو لا يقصد ذلك سواء أنا أو أي مهاجم آخر بالفريق. كل لاعب يبذل أقصى جهده لإسعاد الجماهير ويحتاج في فترة ما أن يكون الجميع معه وليس ضده، فإذا شعر اللاعب بأن الجماهير ضده لن يبذل ١٠٠٪ بل ٨٠ ٪ لأنه لا يشعر بوجود اهتمام متبادل. لا نقصد إهدار الفرص، بل أتطلع لتسجيل ١٠ أهداف في كل مباراة، لا تجعل الإحساس يغلبك وتمنح إشارة تحبط اللاعب بل يجب أن يحكم كل منا عقله".

في 55 مباراة دافع فيها أزارو عن القميص الأحمر في الدوري، سجل 24 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة. 18 هدفا في موسم 2017-2018، و6 فقط في الموسم الماضي.

ولم يسجل أزارو في الموسم الحالي من الدوري لكنه زار الشباك مرتين أمام اطلع برة المنتمي لجنوب السودان، وذلك في دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.

وأتم اللاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي "أريد مواجهة ماميلودي صن داونز إذا تأهلنا لربع نهائي دوري الأبطال، لنفوز عليهم ذهابا وإيابا، إنها مباراة ثأرية، راسخة في أذهاننا، كلنا مركزون للفوز ببطولة إفريقيا، فهي الهدف الأول بعدها تأتي الأهداف الثابتة كل موسم مثل الدوري والكأس".

ويلعب الأهلي ضد الجونة في 25 نوفمبر مع استئناف الدوري قبل أن يتجه إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي بعد 4 أيام في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

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