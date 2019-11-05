فينيسيوس: قلبي دفعني لاختيار ريال مدريد رغم عرض برشلونة

كشف فينيسيوس جونيور عن تفضيله الانضمام إلى ريال مدريد رغم وصوله عرض أيضا من برشلونة.

فينيسيوس (19 عاما) تحدث إلى الموقع الرسمي لناديه عن كثير من الكواليس المحيطة بمسيرته في العاصمة الإسبانية.

وصرّح فينيسيوس: "لم أصدق مفاوضات ريال مدريد، ظننتها شائعات الصحف. لكن وصلني عروض بالفعل من ريال مدريد وبرشلونة، وأبي أشار علي باختيار ريال مدريد، وقد اتبعت قلبي في ذلك".

واسترجع فينيسيوس يوم تقديمه: "كنت متوترا للغاية في يوم تقديمي كلاعب لـ ريال مدريد، فقد اضطررت إلى الحديث بالإسبانية ولم أكن قد أتقنتها بعد. بالإضافة إلى حضور الظاهرة رونالدو خصيصا، إنه أسطورة، كنت سعيدا للغاية، كان أحد أسعد أيام حياتي".

واعترف: "وجدت صعوبة في التأقلم في البداية لأن أسلوب حياتي تغيّر تماما. ظننت أنني لن أنجح، فقدت ابتعدت عن الأناس الذين أحبهم. وعندما انضمت عائلتي إلي في إسبانيا بات الوضع أهدأ. حاليا أعيش وحدي".

وأشاد بمواطنيه البرازيليين في ريال مدريد: "كاسيميرو ومارسيلو ساعداني كثيرا، فقد مرا بكل ما مررت به. ينصحاني دائما داخل وخارج الملعب".

لكن تجمعه علاقة خاصة بـ كريم بنزيمة: "لدي تواصل مميز مع بنزيمة، يتحدث إلي دائما قبل المباريات. أمام أتليتكو مدريد ارتكبت خطأ وعندها قام بتهدئتي وجعلني ألعب بشكل أفضل، وبالفعل تمكنت من الحصول على ركلة جزاء بعدها".

واعتبر فينيسيوس أن إصابته أمام أياكس أمستردام في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا يعد أحد أصعب لحظات مسيرته: "كانت إصابة محزنة ومعقدة، فقد وصلت لمستوى مميز بتلك الفترة، كما أننا كنا متأخرين في النتيجة. بالتالي أصبت وودعنا دوري أبطال أوروبا، كان وقتا صعبا. كما أنني فوّت وقتها أول استدعاء لي مع البرازيل".

وعاد فينيسيوس بالذاكرة إلى البدايات: "لطالما أردت ممارسة كرة القدم من صغري، والدتي منعتني من لعب كرة القدم في المنزل لأني حطمت كل شيء".

وأضاف: "درست في الصباح ولعبت الكرة في المساء دوما".

وأفصح: "ساو جونشالو منطقة خطيرة في البرازيل، وعليك أن تكون حريصا من الناس الذين تتعامل معهم. أقمت مع جدتي وأمي وأبي حتى بلغت 10 سنوات، لأني انتقلت بعدها إلى ساو باولو".

وأبدى امتنانه لتضحيات الأسرة: "أبي ابتعد عنا حتى يجني الأموال التي تمكنني من ممارسة كرة القدم، وأخفى الأمر عني حتى لا يزعجني".

فينيسيوس كشف أيضا عن دور كرة الصالات في تطوير مهاراته: "كل شيء تعلمته في كرة الصالات، عملت دائما على تطوير نفسي، فقد فشلت في الاختبارات الأولى للانضمام إلى فلامنجو".

وأكمل: "بعد نجاحي لاحقا في الاختبارات، سجلت 3 أهداف في أول يوم لي، وبعدها تم تصعيدي للفريق الأول، وأخبروني أنني يمكن أن أعود للعب مع الناشئين بعدها، فأخبرتهم أن هذا مستحيل".

وتحدث فينيسيوس عن صعوبة ظهوره الأول على ملعب ماراكانا مع فلامنجو: "كنت أتحدث إلى صديقي باكيتا (لاعب ميلان الحالي) وأخبرته أنه سيشارك، عندها فوجئت أن المدرب يستدعيني أنا، كنت متوترا للغاية ولم أستطع لمس الكرة، فقد قضيت عمري كله في تشجيع فلامنجو، أنا مشجع له منذ طفولتي، واللعب معه في عمر السادسة عشر كان أمرا مهما للغاية لي".

وكشف فينيسيوس عن الروتين اليوم الذي يلتزم به في حياته الآن: "أستيقظ في الثامنة صباحا، أصل للمدينة الرياضية وأتناول الإفطار، بعدها أتدرب ثم أذهب إلى المنزل وأعكف على ألعاب الفيديو. قبل كل مباراة أقص شعري، فأنا أحب أن أبدو أنيقا. أحب الوشوم أيضا خصوصا تلك التي تحمل ذكرى مميزة لي مثل ظهوري الأول مع فلامنجو أو مع منتخب البرازيل".

وأتم: "عائلتي هي كل شيء بالنسبة لي، وأفعل كل ما أقدر لإسعادهم".

فينيسيوس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 مقابل 45 مليون يورو.

ولعب فينيسيوس 41 مباراة بقميص الفريق الأول لـ ريال مدريد، سجل فيها 4 أهداف، وصنع 13 هدفا.

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