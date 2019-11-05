مدرب لاريسا: وردة لاعب ذكي وطيب.. فجّرنا موهبته

أشاد ميخاليس جريجوريو المدير الفني لـ لاريسا، بلاعبه عمرو وردة بعد تألقه مؤخرا.

ويعيش وردة فترة مميزة مع لاريسا، إذ سجل هدفا وصنع هدفين في آخر مباراتين.

وصرّح مدرب لاريسا: "وردة يمتلك شخصية مميزة، إنه متحمس طوال الوقت".

وأضاف عبر موقع MetroSport اليوناني: "هو فتى موهوب يحتاج إلى حسن التوجيه، إنه ذكي وطيب".

وأضاف: "احتجنا إلى العثور على زر تشغيله سريعا حتى نُفجّر موهبته، وسلوك زملائه ساعده كثيرا".

وأتم مشيدا بدور المخضرم فانجيليس موراس (38 عاما): "لو لم يساعده زملاؤه لما حققنا هذا النجاح. خصوصا موراس، إنه بمثابة الوالد (في غرفة خلع الملابس)، لديه خبرة واسعة وشخصية قادرة على مساعدة كل اللاعبين".

وصنع وردة هدفا في الفوز المثير لـ لاريسا على كريت يوم الأحد الماضي، بل حُرم من هدف رائع بعد تسديدة يسارية مذهلة ألغتها تقنية الفيديو بسبب تسلل أحد زملائه. (طالع التفاصيل)

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مباراة وردة الأهم في الموسم كانت أمام باناثينايكوس، فقد خطف الأضواء داخل وخارج الملعب.

فريقه فاز 2-1، ووردة سجل هدفا رائعا، وصنع آخر، ونجا من بطاقة حمراء، واشتبك مع الجماهير المنافسة لفظيا بعد استبداله، وركل دكة البدلاء، مما استدعى تدخل رجال الأمن. (طالع التفاصيل)

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