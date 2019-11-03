بالفيديو – وردة يصنع انتصار لاريسا الماراثوني.. والـVAR يحرمه من هدف رائع

صنع عمرو وردة هدفا قلب الطاولة لصالح فريقه لاريسا أمام أوميلوس هراكليوس في الدوري اليوناني.

لاريسا وجد نفسه متأخرا في النتيجة 2-0 إلا أنه نجح في العودة وتحقيق الانتصار 3-2 في الجولة التاسعة من الدوري اليوناني.

عمرو وردة شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها ونجح في صناعة هدف الانتصار لفريقه.

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ليساندرو سيميدو سجل أولا لصالح هراكيلوس في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة طولية من حارس مرمى فريقه.

وفي الدقيقة السابعة عزز كوسماس تسيليانديس تقدمه فريقه بهدف ثان بعد مرور رائع من دفاع لاريسا وتسديدة أرضية قوية في الشباك.

إلا أن لاريسا رفض الاستسلام لواقع الهزيمة، ليبدأ رحلة العودة بهدف أول عن طريق فانجيليس موراس بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة حولها داخل الشباك في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 35 سجل وردة هدفا رائعا لم يُحتسب بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

وردة استقبل عرضية عائدة من داخل منطقة الجزاء، ليسدد على الطائر بقوة في الشباك.

هدف رائع لم يتضح في البداية وجود أي خطأ يمنع احتسابه، إلا أن تقنية الفيديو أثبتت وجود لاعب لاريسا متداخلا في الكرة قبل أن تصل لـ وردة وهو في موقف تسلل.

ليقرر الحكم إلغاء الهدف وسط اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني لـ لاريسا.

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عودة لاريسا اكتملت في الشوط الثاني بهدف التعادل في الدقيقة 68 بعد تسديدة حولها المدافع بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 80 جاء موعد عمرو وردة الذي أنطلق من بعد منتصف الملعب بقليل ليضع أبيولا دادا منفردا بالمرمى والأخير سدد بقوة في الشباك.

صناعة وردة وتسديدة أبيولا حصدت الثلاث نقاط لصالح لاريسا.

ورفع لاريسا رصيده للنقطة 15 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أوميلوس عند النقطة 16 في المركز الثالث.

صناعة وردة هي الثالثة له هذا الموسم بقميص لاريسا مع تسجيل هدفين خلال مشاركته في 7 مباريات بالدوري.

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