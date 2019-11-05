أليسون: يزعجني استقبال الأهداف الغبية
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 13:05
كتب : FilGoal
أبدى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول انزعاجه من اهتزاز شباكه بشكل متكرر في الفترة الماضية.
أليسون الذي ابتعد عن الملاعب عدة أسابيع هذا الموسم بسبب الإصابة، فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات خاضها هذا الموسم.
وصرّح أليسون تعليقا على ذلك: "أنزعج عندما نتلقى أهدافا غبية".
وأضاف قبل مواجهة جينك في دوري أبطال أوروبا: "هذا يُزعج زملائي أيضا، ففي الملعب يكون هدفنا المشترك هو الفوز بالمباراة وكذلك الخروج بشباك نظيفة".
وأضاف: "عندما تحافظ على نظافة شباكك، فإنك تكون أقرب للفوز، على الأقل ستتعادل".
وأكمل: "أعتقد أننا قادرين على تحسين تركيزنا. على سبيل المثال أمام جينك تلقينا هدفا في الدقيقة 88، وهذا أزعجني وبقية الفريق".
وأوضح: "عندما تتلقى هدفا في لحظة حساسة، تزداد المباراة صعوبة، ولذا علينا العمل على ذلك حتى نحقق أمورا عظيمة هذا الموسم".
وأتم: "يجب أن نستفيد من هذه اللحظات حتى نضمن عدم تكرارها".
ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، خلف نابولي صاحب الـ7 نقاط.
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