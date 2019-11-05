أليسون: يزعجني استقبال الأهداف الغبية

أبدى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول انزعاجه من اهتزاز شباكه بشكل متكرر في الفترة الماضية.

أليسون النادي : ليفربول ليفربول

أليسون الذي ابتعد عن الملاعب عدة أسابيع هذا الموسم بسبب الإصابة، فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات خاضها هذا الموسم.

وصرّح أليسون تعليقا على ذلك: "أنزعج عندما نتلقى أهدافا غبية".

وأضاف قبل مواجهة جينك في دوري أبطال أوروبا: "هذا يُزعج زملائي أيضا، ففي الملعب يكون هدفنا المشترك هو الفوز بالمباراة وكذلك الخروج بشباك نظيفة".

وأضاف: "عندما تحافظ على نظافة شباكك، فإنك تكون أقرب للفوز، على الأقل ستتعادل".

وأكمل: "أعتقد أننا قادرين على تحسين تركيزنا. على سبيل المثال أمام جينك تلقينا هدفا في الدقيقة 88، وهذا أزعجني وبقية الفريق".

وأوضح: "عندما تتلقى هدفا في لحظة حساسة، تزداد المباراة صعوبة، ولذا علينا العمل على ذلك حتى نحقق أمورا عظيمة هذا الموسم".

وأتم: "يجب أن نستفيد من هذه اللحظات حتى نضمن عدم تكرارها".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، خلف نابولي صاحب الـ7 نقاط.

video:1

طالع أيضا

فينيسيوس: اخترت ريال مدريد بدلا من برشلونة

رقم قياسي ينتظر صلاح أمام جينك

بعثة براج تكشف تعرضها لتفتيش شديد في برشلونة

وليد سليمان: لا أشغل بالي بصن داونز

أزارو: الناس تنسى كل شيء مع أول فرصة مهدرة

جوتي يقود فريق آل الشيخ