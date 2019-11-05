أجويرو: ليفربول هو الفريق الوحيد القادر على إلحاق الضرر بـ سيتي

اعترف سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، بتعاظم قوة ليفربول قبل مواجهة الفريقين المنتظرة في الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد بالجولة 12 للدوري الإنجليزي، مباراة ستحدد بشكل كبير مسار المسابقة في الأشهر المقبلة.

رغم ذلك، يرى أجويرو أن المباراة الأكثر أهمية وكلاسيكية لفريقه تكون دائما في مواجهة جيرانهم بنفس المدينة: "قد تكون مواجهتنا أمام ليفربول هي الكلاسيكو لو أخذنا بحسابات النقل التلفزيوني والمتابعة، لكن بالنسبة لنا الكلاسيكو دوما يكون مواجهة مانشستر يونايتد".

وبرر: "ليفربول كان خصما عنيدا دوما، ولكن عندما انضممت إلى سيتي كان يونايتد هو الفريق الذي ينافسنا على اللقب".

وأضاف: "في البداية، كان سيتي منافسة مع يونايتد، ثم تشيلسي، وبعدها في المواسم الأربع الماضية بات ليفربول خصما قويا، وهو منافسنا الآن على لقب الدوري الإنجليزي".

واعترف أجويرو بقوة ليفربول: "إنه الفريق الوحيد في الدوري القادر على إلحاق الضرر بنا، إنهم يبحثون عن لقب الدوري منذ سنوات".

وأتم في حديثه لـ فرانس فوتبول: "في الموسم الماضي لم يكملوا الطريق حتى نهايته، ولذا هم متحمسون الآن، ويتقدمون علينا في الترتيب هذا الموسم، لكننا سنحاول القتال حتى النهاية".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، ويطارده سيتي حامل اللقب في آخر موسمين برصيد 25 نقطة.

اختر تشكيل مانشستر سيتي المثالي لمواجهة ليفربول وإشعال الدوري الإنجليزي

اقرأ أيضا:

المنتخب يتجه للإسكندرية بدون لاعبي بيراميدز

أزارو: الناس تنسى كل شيء مع أول فرصة مهدرة

رقم قياسي في انتظار صلاح أمام جينك

موقعة نارية في فستفاليا مع بداية مباريات الإياب

وليد سليمان: لا أشغل بالي بصن داونز.. اللقب أهم

الجنايني يرد على "خلافات مع محمد فضل".. عودة الجمهور و3 وعود