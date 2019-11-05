ليلة_الأبطال - موقعة نارية في فستفاليا مع بداية مباريات الإياب

اقترب الحسم، لم يعد هناك هامشا للخطأ، 3 جولات متبقية على النهاية، الكل يصارع لحجز مكانه في الدور الثاني، وآخرون أقصى طموحهم تأمين العبور إلى الدوري الأوروبي.

موسيقى دوري أبطال أوروبا ستعود للعزف حين تُلعب الجولة الرابعة من دور المجموعات يومي الثلاثاء والأربعاء.

جولة، تبدأ فيها مباريات الإياب، بين فرق تقابلت منذ أسابيع قليلة، واشتد النزاع بينها على مواصلة المسير في البطولة العريقة.

فما الموقف الآن؟

جالاتاسراي إلى الدوري الأوروبي؟

نظريا، ضمن باريس سان جيرمان التأهل للدور التالي بعدما جمع 9 نقاط في المجموعة الأولى، يبتعد بـ5 نقاط كاملة عن ريال مدريد الوصيف. اقترب الفرنسيون أيضا من ضمان الصدارة، خاصة أن انتصار الفريق الملكي في مبارياته المتبقية لا يضمن له المركز الأول، وإنما يحتاج لتعثر إضافي من سان جيرمان.

أما في صراع الدوري الأوروبي، ورغم تفوق كلوب بروج على جالاتا سراي واحتلال الفريق البلجيكي المركز الثالث برصيد نقطتين، إلا أن الفريق التركي لديه فرصة أفضل في التأهل للبطولة الأوروبية نظرا لأنه سيتضيف كلوب بروج في تركيا في الجولة الخامسة، مع تبقي مباراتين للفريقين ضد سان جيرمان وريال مدريد، ومن الصعب حدوث مفاجأة في تلك المباريات.

لذلك فالمواجهة المباشرة بينهما ستكون على ملعب الفريق التركي وهو ما يعطيه الأفضلية.

من يلحق ببايرن؟

يحتل بايرن ميونيخ صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وهو ما قرب العملاق الألماني كثيرا من الوصول لدور الـ16.

وبالنسبة للمركز الثاني فريد ستار الصربي لديه 4 نقاط، مقابل 3 لتوتنام، والأول سيتضيف الثاني في الجولة الرابعة، وقد يستغل حالة التراجع التي يمر بها الفريق الإنجليزي لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن الصرب لا يخسرون بسهولة على أرضهم.

الفائز في هذه المباراة قد يكون الأقرب للتأهل، أما الخاسر فسيمضي على الأرجح إلى الدوري الأوروبي.

وفي حالة التعادل ربما تكون فرص توتنام أكبر في التأهل لدور الـ16.

فيما تبدو فرص أولمبياكوس، الذي جمع نقطة ويحتل المركز الأخير، صعبة لأنه سيخرج لمواجهة بايرن بعدما خسر منه في اليونان في الجولة السابقة.

فوز واحد يكفي

يأتي مانشستر سيتي على رأس المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط وسيلعب خارج ملعبه ضد أتلانتا الإيطالي الذي لم يجمع أي نقطة في أول مشاركة بتاريخه في البطولة.

وفي مباراة أخرى منتظرة، سيستضيف دينامو زغرب نظيره شاختار دونيتسك، الثنائي لديه 4 نقاط.

الفائز في تلك المواجهة سيضمن المركز الثاني إلى حد كبير.

الحسم ليس الآن

التنافس على الصدارة بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد يجعل حسم المركز الثالث في المجموعة الرابعة يتضح أكثر في الجولة الخامسة حين يلعب لوكوموتيف موسكو ضد بايرليفركوزن في ملعب الأول بروسيا.

لكن في الجولة الحالية، أتليتكو سيحل ضيفا على ليفركوزن الذي لم يجمع أي نقطة، ويوفنتوس سيلعب خارج أرضه ضد لوكوموتيف الذي يمتلك 3 نقاط، وسيرغب الثنائي في تحقيق الفوز للوصول للنقطة 10.

أما في حالة فوز فريق وخسارة الآخر، فالفائز سيقطع شوطا كبيرا نحو تأمين المركز الأول.

فمثلا، إذا فاز أتليتكو وخسر يوفنتوس، فسيكون الفريق الإسباني في الصدارة يليه يوفنتوس ثم لوكوموتيف.

انتهى الصراع؟

في المجموعة الخامسة، ليفربول سيستضيف جينك، ونابولي سيستضيف سالزبروج، فوز صاحبي الأرض يضمن لهما التأهل، على أن يكون بطل المجموعة هو من سيتفوق في المواجهة التي تجمع بينهما في الجولة الخامسة على الأراضي الإنجليزية.

فيحتل نابولي الصدارة برصيد 7 نقاط، يليه ليفربول بـ6 نقاط وسالزبروج بـ3 نقاط وجينك بنقطة.

موقعة فستفاليا

في المجموعة السادسة، أصبح سلافيا براج خارج المنافسة بعدما جمع نقطة واحدة، سيلعب ضد برشلونة المتصدر برصيد 7 نقاط على ملعب كامب نو.

ليكون صراع المركز الثاني بين دورتموند وإنتر الثنائي الذي لديه 4 نقاط.

وسيأمل إنتر في تكرار فوزه على دورتموند، حين يتواجهان في ملعب سيجنال إدونا بارك أو "فستيفاليا" بألمانيا، بعدما فاز عليه في الجولة الماضية في إيطاليا.

عقدة

ملامح المجموعة السابعة قد تظهر بحلول الجولة الأخيرة.

لايبزج يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ويحل ضيفا على زينيت الذي يمتلك 4 نقاط.

أما ليون صاحب الـ4 نقاط، فيستضيف بنفيكا صاحب الـ3 نقاط. الفرق الأربعة فرصتها قائمة في التأهل للدور ثمن النهائي.

جولة نارية

سيلعب تشيلسي مع أياكس في لندن، هدف الفريقين هو الوصول للنقطة 9 للانفراد بصدارة المجموعة الثامنة.

أما فالنسيا فسيستضيف ليل ويأمل الوصول للنقطة 7، بينما سيحاول الفريق الفرنسي الخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في الوصول للدوري الأوروبي، حيث يقبع في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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