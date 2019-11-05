حوار – الجنايني يرد على "خلافات مع محمد فضل".. عودة الجمهور و3 وعود

تأجيل القمة والدوري، عودة الجمهور، تطبيق حكم الفيديو، إذاعة المباريات بذات جودة كأس أمم إفريقيا 2019، كل ذلك تحدث عنه عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في حوار مطول.

وأجرى الجنايني حواره معت برنامج "القاهرة الآن" عبر قناة "الحدث".

وكل ما يلي على لسان الجنايني.

تأجيل القمة والدوري

أقمنا قرعة غير موجهة للدوري في البداية وأوضحنا فيها موعد بداية ونهاية الدوري.

ولكن كُتب في جدول الدوري أنه باستثناء الموافقات الأمنية والارتباطات الإفريقية فيمكن أن يحدث أي تغيير.

القمة والدوري تم تأجيلهم في النهاية بقرار أمني، حاسبوني لو أجلت أي مباراة بعد مكالمة من رئيس أي نادي.

لن يحدث تأجيل لأي مباراة طبقا لرغبة أي شخص.

القمة ستقام في نهاية الدور الأول وبالتحديد في نهاية شهر يناير لأن هذا أول موعد متاح لها بسبب التزامنا التام باستكمال الدوري عقب التوقف من الجولة الخامسة وبالترتيب المُعلن عنه من قبل.

أؤكد إننا لم نفشل ولن نفشل.

عودة الجمهور

الجمهور عاد بالفعل وحدث ذلك في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز وفي لقاء القمة الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى منذ عام 2011.

نحن نريد في اتحاد الكرة عودة الجمهور والأندية كذلك لكن أحيانا يكون الأمر صعب وهذا شيء خارج عن إرادتنا.

أتمنى أن يكون حضورهم لمباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 جيد مثلما كان في كأس أمم إفريقيا الصيف الماضي.

خلافات مع محمد فضل وأحمد عبد الله

لم يحدث في يوم من الأيام عتاب حتى بيننا، العلاقة بيننا جميعا على أفضل ما يكون.

كل ما يقال عن خلافات بيننا أمر عار تماما عن الصحة.

3 وعود

أستطيع الوعد بعدة أشياء أهمها إننا أتممنا كافة الاتفاقات لتطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثاني من الدوري كما أتوقع والإعلان عن التعاقد سيكون خلال أيام.

سنحضر أفضل تقنية متواجدة في العالم إلى الدوري الصري.

يتبقى فقط تدرب الحكام على تلك التقنية.

أعد أيضا بإذاعة مباريات الدوري بذات جودة كأس أمم إفريقيا وهذا توجه من الدولة وليس اتحاد الكرة، التعاقد تم وكل شيء يسير بشكل جيد.

نحن ندرس كل الذين سبقونا ونسأل أنفسنا لماذا لا نفعل مثلهم؟ سنحاول فعل كل شيء جيد.

أنا زمالكاوي هذا حقيقي ولكن في موقع المسؤولية أستطيع الفصل جيدا ولن أفشل وحاسبوني إن تحيزت.

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