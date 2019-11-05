المنتخب يتجه للإسكندرية بدون لاعبي بيراميدز

اتجهت بعثة منتخب مصر من القاهرة إلى الإسكندرية ظهر الثلاثاء لبدء معسكر مغلق في الأخيرة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس إفريقيا 2021 في 14 و18 نوفمبر على الترتيب.

ولم يلحق لاعبو بيراميدز بالبعثة بعد رفض ناديهم انضمامهم لمعسكر مصر قبل الموعد المحدد في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، وهو 3 أيام على أقصى تقدير قبل أول مباراة رسمية للفريق. (طالع تفاصيل قرار بيراميدز)

ويلعب الفراعنة وديا يوم الخميس أمام ليبيريا في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفي وقت سابق، استدعى حسام البدري مدرب مصر 32 لاعبا للمعسكر، من بينهم أيمن أشرف لاعب الأهلي الذي استبدل بأحمد منصور لاعب بيراميدز. (طالع القائمة من هنا)

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وتضم القائمة 6 لاعبين من بيراميدز بخلاف أحمد منصور، هم عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد حمدي وعمر جابر ومحمد فاروق وإسلام عيسى.

ويخوض المنتخب مرانه الأول في الإسكندرية مساء الثلاثاء في ملعب برج العرب الرئيسي.

ويسعى الفراعنة لبداية قوية في تصفيات كأس إفريقيا 2021 التي وقعوا فيها بمجموعة سهلة تضم كينيا وجزر القمر وتوجو.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات التي تستضيفها الكاميرون في منتصف عام 2021.

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