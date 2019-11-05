المنتخب يتجه للإسكندرية بدون لاعبي بيراميدز

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 12:21

كتب : عاطف شادي

حمدي فتحي - محمود علاء - مصر - بوتسوانا

اتجهت بعثة منتخب مصر من القاهرة إلى الإسكندرية ظهر الثلاثاء لبدء معسكر مغلق في الأخيرة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس إفريقيا 2021 في 14 و18 نوفمبر على الترتيب.

ولم يلحق لاعبو بيراميدز بالبعثة بعد رفض ناديهم انضمامهم لمعسكر مصر قبل الموعد المحدد في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، وهو 3 أيام على أقصى تقدير قبل أول مباراة رسمية للفريق. (طالع تفاصيل قرار بيراميدز)

ويلعب الفراعنة وديا يوم الخميس أمام ليبيريا في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

أخبار متعلقة

مدرب جينك: لن نذهب إلى أنفيلد لالتقاط الصور فينيسيوس: قلبي دفعني لاختيار ريال مدريد رغم عرض برشلونة فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة 4 أيام بعد العودة من الإمارات رقم قياسي في انتظار صلاح أمام جينك

وفي وقت سابق، استدعى حسام البدري مدرب مصر 32 لاعبا للمعسكر، من بينهم أيمن أشرف لاعب الأهلي الذي استبدل بأحمد منصور لاعب بيراميدز. (طالع القائمة من هنا)

وتضم القائمة 6 لاعبين من بيراميدز بخلاف أحمد منصور، هم عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد حمدي وعمر جابر ومحمد فاروق وإسلام عيسى.

ويخوض المنتخب مرانه الأول في الإسكندرية مساء الثلاثاء في ملعب برج العرب الرئيسي.

ويسعى الفراعنة لبداية قوية في تصفيات كأس إفريقيا 2021 التي وقعوا فيها بمجموعة سهلة تضم كينيا وجزر القمر وتوجو.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات التي تستضيفها الكاميرون في منتصف عام 2021.

طالع أيضا

فينيسيوس: اخترت ريال مدريد بدلا من برشلونة

رقم قياسي ينتظر صلاح أمام جينك

بعثة براج تكشف تعرضها لتفتيش شديد في برشلونة

وليد سليمان: لا أشغل بالي بصن داونز

أزارو: الناس تنسى كل شيء مع أول فرصة مهدرة

جوتي يقود فريق آل الشيخ

منتخب مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر #ليلة_الأبطال – زيدان: أريد بيل حتى نهاية الموسم.. وريال مدريد حلم مبابي دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حلم طوكيو 2020 - جنوب إفريقيا.. لتحقيق ما لم يفعله الأولاد من قبل 9 دقيقة | إفريقيا
كلوب: هذه أسباب قدرة ليفربول على الفوز في الدقائق الأخيرة 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 35 دقيقة | أوروبا
الولاية الثانية.. كشري مدربا للترسانة 58 دقيقة | مصر
لاعب ليفربول السابق محذرا جوارديولا: لماذا تستفز أفضل لاعب في الدوري؟ 59 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 3 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 4 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي"

قد ينال إعجابك