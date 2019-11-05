أعرب أحمد صالح نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للإعلاميين عن سعادته بتعيينه مدربا للفريق.

وعقد أحمد صالح جلسة مع طارق شرباص رئيس نادي الإعلاميين ونائبه خالد فتوح تولى بعدها تدريب الفريق بشكل رسمي خلفا للمدرب جميل حلمي الذي أقيل من منصبه بعد الهزيمة أمام شبان قنا.

وقال صالح لـFilGoal.com: "سنعمل على تعديل العديد من الأمور في الفريق وسنكمل ما بدأه الجهاز الفني السابق".

وأضاف "تابعت الفريق جيدا قبل أن أتولى هذه المهمة ولدي رؤية ومعرفة بالقصور والنقاط السلبية لبعض اللاعبين".

وأكمل "جميع المباريات صعبة والمنافسة ليست بالسهلة كما يعتقد البعض، والجهاز الفني السابق لم يحالفه الحظ في آخر 3 مواجهات وحصد خلالهم نقطتين فقط".

وأوضح "سنتغلب على السفر لمسافات طويلة بالتدريبات والاستشفاء وتقليل الأحمال لتفادي الإرهاق من ضغط المباريات ما بين الدوري والكأس".

وأكد صالح "تواجد الثنائي محمود عبد الحكيم وإيهاب المصري يزيد من خبرة الفريق وسوف نستفيد منه في الكثير من المباريات".

وكشف "اتفقت مع مجلس الإدارة على حصول جميع اللاعبين على مستحقاتهم المالية".

وأتم تصريحاته "هدفي الصعود مع الإعلاميين للدوري الممتاز، والمشوار لا يزال طويلا وأمامنا فرصة، ومن الوارد ابتعاد بعض الأندية عن المنافسة".

وسبق لأحمد صالح قيادة فريق شربين في الدرجة الثانية والعمل مع معتمد جمال في الجهاز الفني لمنتخب الشباب.

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