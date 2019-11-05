أبلغ مسؤولو نادي بيراميدز سباعي الفريق الدولي بعدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء، حسبما علم FilGoal.com.

معسكر منتخب مصر يبدأ اليوم الثلاثاء في الإسكندرية استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة. معسكر يتخلله مباراة ودية أمام ليبيريا في السابع من شهر نوفمبر الجاري.

المعسكر يبدأ اليوم الثلاثاء، فما سبب قرار بيراميدز؟

نادي بيراميدز قرر الالتزام بمواعيد الأجندة الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حسبما كشف مصدر مسؤول في النادي لـFilGoal.com.

وأضاف المصدر "علمنا بوجود اتصالات من مسؤولين في المنتخب مع بعض الأندية لاستأذناهم لترك اللاعبين الدوليين لمعسكراتهم للانضمام للمنتخب، وهذا لم يحدث معنا".

لوائح الاتحاد الدولي تُفيد بانضمام اللاعبين لمنتخباتهم قبل 72 ساعة من موعد أول مباراة رسمية، وهو ما يتمسك به بيراميدز في الوقت الحالي.

قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام البدري المدير الفني للفريق شهدت تواجد سبعة لاعبين من بيراميدز.

رجب بكار ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى.

مسؤولو بيراميدز أبلغوا اللاعبين بعدم الانضمام لمعسكر المنتخب اليوم الثلاثاء وحصولهم على راحة حتى يوم الخميس، على أن يعودوا لتدريبات بيراميدز يوم الخميس بشكل طبيعي وبعد ذلك ينضمون لمعسكر المنتخب في الموعد المحدد من الاتحاد الدولي.

الجهاز الإداري لمنتخب مصر تواصل مع لاعبي بيراميدز لتذكيرهم بموعد الانضمام للمعسكر، ولكن تم تبليغ الجهاز بقرار إدارة النادي، حسبما كشف مصدر في النادي لـ FilGoal.com.

ويحاول جهاز المنتخب في الوقت الحالي من الوصول لحل مع مسؤولي بيراميدز من أجل انضمام اللاعبين في الوقت المحدد سابقا.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في الـ 14 من الشهر الجاري في أولى المباريات الرسمية للفراعنة تحت قيادة حسام البدري وفي بداية مرحلة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويمكنك اختيار تشكيل المنتخب أمام كينيا من هنا

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