أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي".

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 01:30

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

عقب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك على تصالح تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الحالي وبيراميدز السابق مع الأهلي.

وقال أمير مرتضى " ليس لدينا أي مشكلة مع الصلح ونتمنى أن يتصالح الجميع".

وتمنى أمير مرتضى خلال ظهوره عبر قناة القاهرة والناس " إن شاء الله تكون الأمور أكثر هدوءًا في الفترة المقبلة".

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وأكمل حديثه قائلا: "لا ننسى من وقف مع الزمالك، وكان تركي آل الشيخ منهم في وقت من الأوقات، سواء فعل ذلك بطيب خاطر أو لسبب آخر، فهو لم يكن مضطرا لذلك، لذا نشكره".

ونشر آل الشيخ صور رفقة محمود الخطيب على صفحته الرسمية على (فيسبوك) وكتب: "في زيارة أخي الكبير محمود الخطيب وأحمد الله أنه بخير"، قبل أن يُعلق الخطيب عبر الموقع الرسمي لـ الأهلي. (طالع التفاصيل)

وتطرق أمير مرتضى للحديث عن محمود الخطيب واصفا إياه بـ" أحد أساطير الكرة في مصر".

وأردف "ولكنني أرى الخطيب في الكرة نجمه أعلى من الإدارة. قيمته في الكرة أكبر من المجال الإداري".

مسابقة الدوري المصري متوقفة لحين نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر، على أن تعود للانطلاق في الـ 23 من شهر نوفمبر الجاري.

ويلعب الزمالك أمام إنبي في الـ 25 من شهر نوفمبر الجاري في أولى مباريات الفارس الأبيض بعد عودة مسابقة الدوري، ويلعب الأهلي في نفس اليوم أمام الجونة(طالع التفاصيل)

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