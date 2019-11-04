ماني عن صلاح: مهاجم مجنون ولاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء

انهال ساديو ماني لاعب ليفربول بالمديح على زميله في الفريق محمد صلاح وذلك في حديثه لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقال ماني: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء".

وواصل "من دواعي سروري أن أتطور معه فنحن الاثنين نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة".

كما تطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر وقال: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل".

وتابع مازحا "كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران للاعبين".

كما وصف ساديو ماني مدربه يورجن كلوب بالأب.

ويلعب ليفربول غدا الثلاثاء ضد جينك البلجيكي في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

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