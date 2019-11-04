تركي آل الشيخ يزور محمود الخطيب.. "لقاء روح المحبة"

زار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي وبيراميدز السابق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، في منزله من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

ونشر آل الشيخ صور رفقة محمود الخطيب على صفحته الرسمية على (فيسبوك) وكتب: "في زيارة أخي الكبير محمود الخطيب وأحمد الله أنه بخير".

وأضاف "تشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".

من جانبه استقبل محمود الخطيب، تركي آل الشيخ "بكل الترحاب والتقدير، وساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد "، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ الأهلي.

وعبر محمود الخطيب "على امتنانه وتقديره البالغ لزيارة تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر قبل أيام، أو من خلال حضوره بنفسه".

مشيرًا إلى "كل هذا محل تقدير وتثمين لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلي وقياداته وجماهيره وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم".

وانتهى بالترتيب للقاء عقب عودة الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد.

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