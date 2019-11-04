"أراد حسن حلمي رئيس الزمالك ألا أشعر بالغرور لكوني لاعبا شابا وكنت صغيرا في السن لذا سحب مني شارة القيادة فأبلغته بعدم اللعب" فاروق جعفر نجم الزمالك السابق.

فاروق جعفر. ملك النص و"أغنى شخص في العالم". بداية من مدرسة قصر النيل الابتدائية وصولا لتمثيل منتخب إفريقيا ومزاملة بكنباور وبيليه وكارلوس ألبيرتو. في حياة أسطورة الزمالك أسرار كثيرة سنعرفها لأول مرة.

أنا فاروق جعفر.. سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com يحكي فيها "ملك النص" عن رحلته من لعب كرة القدم في الشارع، وصولا إلى مزاملة بكنباور وحصد بطولات عديدة مع الزمالك.

حكايات عديدة ومثيرة مر بها فاروق جعفر يحكيها نجم الزمالك لـFilGoal.com. وهذه هي الحلقة الرابعة.

وكل ما يلي على لسان فاروق جعفر.

رفض اللعب مع الزمالك

كنت لاعب دولي وعمري 19 سنة فقط، وعدت للزمالك يوم الأربعاء لمواجهة السكة الحديد يوم الجمعة وكنت قائد الفريق.

حسن حلمي رئيس النادي خاف علي من الغرور وأن أعامل زملائي بشكل غير جيد فسحب مني شارة القيادة، فقلت لهم حسنا لن أشارك في المباراة.

قلت لهم هذا حقي وأنت تحرموني من حقي، فقيل لي هذا قرار من النادي قلت أحترم القرارات إن كانت ضمن الحفاظ على حققو اللاعبين لن أشارك في المباراة، لقد كنت قائدا للزمالك منذ فريق تحت 15 عاما.

جلست في المدرج وتأخر الزمالك بهدفين دون رد، وكان اسمي في قائمة المباراة بالفعل وبسبب ضغط الجماهير لعدم مشاركتي استدعاني حسن حلمي وقال لي ستشارك الشوط الثاني ولكن لنا حساب آخر في وقت لاحق.

شاركت بالفعل وفزنا بثلاثة أهداف لهدفين، وسجلت هدفين ولكن رغم ذلك كنت أشعر بالقلق من رد فعل حسن حلمي.

كان كل تفكيري ألا يغضب مني حسن حلمي لكن هذا حقي، لقد ظللت قائدا للزمالك حتى في الفريق الأول رغم وجود نجوم أقدم مني وأكبر في السن.

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خدعة في علي خليل

علي خليل كان يسجل أهدافا رائعة، أهداف عالمية، وفي أحيان أخرى لم يكن موفق لكن ما قيل حول عدم تمريري الكرة له أنا وحسن شحاتة أمر غير صحيح إطلاقا.

أنا أحبه كثيرا وهو شخص محترم للغاية لكن أتذكر خدعة نفذتها فيه خلال أحد الأيام.

كنت أريد اقتراض بعض الأموال من النادي وقيل لي أن أكتب ورقة بطلبي هذا والمبلغ الذي أريده، وبالفعل قمت بذلك وكنت أريد الحصول على ألف جنيه.

وأثناء اجتماع مجلس الإدارة قيل لي إن أقصى شيء سأحصل عليه هو 500 جنيه فقط وبعد مشاورات عديدة لأنني كنت أمر بظروف صعبة قيل لي بعد فترة أخرى سنقرضك مجددا.

وفي ذلك الوقت كان علي خليل يريد الاقتراض مثلي تماما، وأنا عائد إلى الملعب من اجتماع الإدارة قمت بوضع المال في ورق الصحف، وسألني علي خليل على كم حصلت؟

قلت له بعد مناقشات عديدة وأزمة كبرى حصلت على 10 آلاف جنيه. (ضاحكا)

مع دخوله لاجتماع الإدارة حصل على 500 جنيه فقال لهم لماذا أعطيتم فاروق 10 آلاف جنيه وأنا 500؟ يبدو أن هذا يحدث لأنه يضغط عليكم دائما.

قلت لحسن شحاتة إن خدعتي لن تجعل علي خليل ينام.

وفوجئت فيما بعد بانقطاعه عن المران بسبب ذلك اليوم. (ضاحكا)

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طالع الحلقة الأولى

أنا ملك النص (1) – قصة انضمام فاروق جعفر لـ الزمالك.. وكيف رسم النادي حياته

طالع الحلقة الثانية

أنا ملك النص (2) – عن لاعب دولي قبل الدوري.. واتهام من والدته

طالع الحلقة الثالثة

أنا ملك النص (3) – فاروق جعفر يحكي عن تدخل السادات لإنقاذ والده.. وهدف في الأهلي بـ100 جنيه