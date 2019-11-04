أمير مرتضى: ساسي تحامل على نفسه.. كان يلعب بعد حقنه بين شوطي المباريات

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك عن تحامل فرجاني ساسي لاعب الفريق على نفسه في الكثير من المباريات خلال الفترة الأخيرة.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال مرتضى عبر برنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم: "فرجاني كان يحصل على حقنتين بين شوطي بعض المباريات حتى يستطيع إكمال المواجهة للنهاية، وهذا الأمر لا يعرفه أحد".

وتابع "اللاعب تحامل على نفسه كثيرا ويجب أن يتم علاجه بشكل سليم".

وأكمل "فترة توقف الدوري جاءت في صالح الزمالك لإراحة بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على راحة منذ مدة طويلة".

وأتم تصريحاته "ولكن التوقف ليس مفيدا على المستوى الفني للزمالك مثلما يقال".

وفاز الزمالك قبل قليل وديا على جولدي وديا بثلاثية دون رد، استعدادا لمواجهة إنبي بعد استئناف الدوري.

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