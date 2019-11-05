القيعي: لم يستفد أحد من الأزمة مع تركي إلا كارهي الأهلي.. أهلا بكل صلح يأتي من القلب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 00:22

كتب : محرر في الجول

محمود الخطيب - تركي آل الشيخ

أشاد عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي بزيارة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأحمر.

ونشر آل الشيخ صور رفقة محمود الخطيب على صفحته الرسمية على (فيسبوك) وكتب: "في زيارة أخي الكبير محمود الخطيب وأحمد الله أنه بخير".

وقال القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة "الأهلي": "القبلة في الصورة لها معاني كثيرة جدا جدا، والابتسامة والقبول والرضا والارتياح لهم معاني كثيرة جدا جدا".

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وتابع "أثمن حكمة المسؤولين الكبار، ولم يستفد أحد مما حدث سابقا إلا كارهي الأهلي والذين أخذوا هذه العلاقة للمسار الذي خططوا له وللأسف ساعدهم بعض الأهلاوية في ذلك".

ثم أضاف "لا يمكن أن يتكرر هذا الأمر ويستدرجنا أحد لشرخ العلاقات والاستفادة من ذلك".

وواصل "هذه علاقات سوية فيها حق صادق، وعندما تعود الأمور لنصابها يجب أن يرحب العقلاء بهذا الأمر".

وأتم "أهلا بكل صلح يأتي من القلب ويسعى للخير".

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