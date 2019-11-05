مدرب أياكس يتحدث عن مستقبله بعد ترشيحه لتدريب بايرن ميونيخ

هل يستمر في تدريب أياكس أم ينتقل لتدريب بايرن ميونيخ؟ سؤال أجاب عنه إريك تين هاج المدير الفني للفريق الهولندي.

وقال تين هاج: "يمكنني أن أؤكد لكم أنني مستمر مع أياكس حتى نهاية الموسم".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء فريقه أمام تشيلسي "أمتلك علاقة قوية جدا مع لاعبي أياكس ومع كل من في النادي".

وكرر "يمكنني أن أؤكد لكم استمراري هنا حتى نهاية الموسم".

ماذا عن بايرن ميونيخ؟ تحدث مدرب أياكس قائلا: "بايرن يعد ناديا مُذهلا ومكانته الخاصة في قلبي مستمرة، ولكنني الآن في أياكس".

وأكمل حديثه قائلا: "المستقبل؟ تركيزي مع أياكس الآن ولقاء تشيلسي وهذا هو الأهم".

وأقال بايرن ميونيخ الألماني مدربه نيكو كوفاتش بعد الخسارة القاسية أمام إينتراخت فرانكفورت بخماسية. (طالع التفاصيل)

على الجانب الآخر، يحل أياكس ضيفا على تشيلسي يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الهولندي صاحب الـ 49 عاما تولى من قبل مسؤولية تدريب الفريق الرديف في بايرن ميونيخ في الفترة ما بين 2013 وحتى 2015.

وتولى تين هاج مسؤولية تدريب الفريق الأول في أياكس عام 2017 ويمتد عقده مع الفريق الهولندي حتى 2022.

وقاد تين هاج فريقه أياكس في 94 مباراة وانتصر 71 مرة وتعادل 14 مرة وخسر 9 مرات.

ورفع تين هاج لقب الدوري والكأس والسوبر وقاد الفريق لنصف نهائي دوري الأبطال العام الماضي بعد إقصاء تاريخي لـ ريال مدريد ثم يوفنتوس.

ويحتل أياكس صدارة الدوري الهولندي بـ 32 نقطة من 12 مباراة ولم يخسر في أي لقاء. انتصر 10 مرات وتعادل مرتين.

وفي دوري أبطال أوروبا، يتقاسم الفريق الهولندي صدارة المجموعة مع تشيلسي برصيد 6 نقاط لكل فريق قبل مواجهة الطرفين يوم الثلاثاء.

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