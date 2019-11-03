رسميا - توابع زلزال فرانكفورت.. إقالة كوفاتش من تدريب بايرن

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 22:13

كتب : FilGoal

نيكو كوفاتش

أعلن نادي بايرن ميونيخ رسميا إقالة نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق من منصبه بعد الهزيمة المدوية التي تلقاها العملاق البافاري أمام إينتراخت فرانكفورت 5-1 في الدوري.

وقال كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي للنادي: "بايرن بدا عديم الخبرة في الأسابيع الماضية والنتائج أظهرت لنا ضرورة اتخاذ قرارا بشأن الجهاز الفني".

وأضاف "لذلك نعلن لكم بعد الاجتماع مع أولي هونيس رئيس النادي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق أن نيكو كوفاتش لم يعد مدربا لبايرن".

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وأكمل "أود أن أشكر نيكو كوفاتش نيابة عن نادي بايرن عن عمله معنا خاصة أنه قاد الفريق للفوز بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي".

وكشف رومينيجه "سيتولى المدرب المساعد هانز فليك بشكل مؤقت تدريب الفريق الأول خلال مباراتي أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا وضد بروسيا دورتموند في الدوري".

من جانبه قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن "أتوقع تطورا إيجابيا من لاعبينا في الفترة المقبلة وظهورهم بشكل أقوى لتحقيق أهداف النادي هذا الموسم".

وقال نيكو كوفاتش عقب إقالته من تدريب بايرن "أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح لبايرن في الوقت الحالي، نتائج الفريق والطريقة التي لعبنا بها في المباراة الأخيرة جعلتني أقتنع بهذا القرار".

وأتم تصريحاته "أشكر بايرن على الفترة التي قضيتها معهم وأتمنى للنادي والطاقم الفني الجديد كل التوفيق".

نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ تولى تدريب الفريق في صيف 2018 وقاد الفريق للفوز بالثلاثية المحلية في موسمه الأول.

وخسر العملاق البافاري لقب كأس السوبر الألماني مطلع الموسم الجاري بنتيجة 2-0 ضد بوروسيا دورتموند مع بداية الموسم الجاري.

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