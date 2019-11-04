تحديد موعد مواجهة الجونة ضد الأهلي.. وإنبي أمام الزمالك

أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المصري مواعيد المباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة والسادسة في الدوري المصري.

مسابقة الدوري المصري متوقفة لحين نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر، على أن تعود للانطلاق في الـ 23 من شهر نوفمبر الجاري.

وحددت اللجنة يوم الإثنين الموافق الـ 25 من شهر نوفمبر موعدا لمواجهة الجونة أمام الأهلي في الجولة الخامسة في الخامسة مساءً على ملعب الجونة.

ويحل الزمالك ضيفا على إنبي في الـ 25 من شهر نوفمبر أيضا على ملعب السلام في لقاء ضمن الجولة السادسة في السابعة والنصف مساءً.

وتحدث حسام الزناتي مدير المسابقات في اتحاد الكرة قائلا: "الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة".

وأضاف وفقا لبيان اتحاد الكرة "المرحلة الثانية ستركز على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات بطولة الكونفدرالية التي لم تجر قرعتها حتى الآن".

وحدد مدير مسابقات الاتحاد يوم 12 نوفمبر الجاري موعدا لإعلام مواعيد بقية مباريات المسابقة بداية من الجولة السابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأكمل الزناتي حديثه قائلا: "متريث في الإعلان عن مواعيد المرحلة الأخيرة تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الاتحاد الإفريقي على مواعيد الجولات الأخيرة في دور المجموعات تبعا لتغيير موعد البطولة الإفريقية للمحليين".

وفيما يلي مواعيد المباريات التي أعلنتها لجنة المسابقات:

السبت – 23 نوفمبر 2019 – طنطا ضد طلائع الجيش – الثانية والنصف عصرا – الجولة الرابعة.

السبت – 23 نوفمبر 2019 – المقاولون العرب ضد أسوان – الخامسة مساءً – الجولة الرابعة.

الإثنين – 25 نوفمبر 2019 – الجونة ضد الأهلي – الخامسة مساءً – الجولة الخامسة.

الإثنين – 25 نوفمبر 2019 – إنبي ضد الزمالك – السابعة والنصف مساءً – الجولة السادسة.

الثلاثاء – 26 نوفمبر 2019 – نادي مصر ضد وادي دجلة – الخامسة مساءً – الجولة السادسة.

الثلاثاء – 26 نوفمبر 2019 – مصر للمقاصة ضد حرس الحدود – السابعة والنصف مساءً – الجولة السادسة.

الأربعاء – 27 نوفمبر 2019 – طنطا ضد سموحة – الثانية والنصف ظهرا – الجولة السادسة.

الأربعاء – 27 نوفمبر 2019 – بيراميدز ضد أسوان – الخامسة مساءً – الجولة السادسة.

الخميس – 28 نوفمبر 2019 – طلائع الجيش ضد الإنتاج الحربي – الخامسة مساءً – الجولة السادسة.

الجمعة – 29 نوفمبر 2019 – المقاولون العرب ضد الجونة – الخامسة مساءً – الجولة السادسة.

السبت – 30 نوفمبر 2019 – الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي – السابعة والنصف مساءً – الجولة السادسة.

الإثنين – 2 ديسمبر 2019 – سموحة ضد طلائع الجيش – الخامسة مساءً – الجولة الخامسة.

الأربعاء – 4 ديسمبر 2019 – الإسماعيلي ضد طنطا – الخامسة مساءً – الجولة الخامسة.

الأربعاء – 4 ديسمبر 2019 – حرس الحدود ضد الاتحاد السكندري – السابعة والنصف مساءً – الجولة الخامسة.

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