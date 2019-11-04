بالفيديو – إيقاف مباراة في السعودية بسبب اقتحام ثعبان للملعب

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 19:41

كتب : محرر في الجول

ثعبان يقتحم الملعب في السعودية

توقفت مباراة عكاظ والفيحاء في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين لمدة 5 دقائق بسبب اقتحام ثعبان لأرض الملعب.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن ثعبانا اقتحم ملعب الشرائع بمكة في مباراة عكاظ والفيحاء، واضطر حكم المباراة لإيقافها حرصا على سلامة اللاعبين.

واستشعر بعض اللاعبين وجود ثعبان يسير على العشب في الدقيقة 58، ليبلغوا حكم المباراة الذي أوقفها مباشرة وسط إندهاش كل من في الملعب.

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واستدعى الحكم العاملين في الاستاد، لينجحوا في ضبط الثعبان بعد اللجوء إلى بعض المعدات بينها عصا ووعاء.

وتم استكمال المباراة بشكل عادي بعدها.

وانتهى اللقاء بفوز الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد.

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