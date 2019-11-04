حُبك لكرة القدم سيجعلك تقاتل كل الظروف الممكنة لمواصلة الاستمتاع بما تُحب. وأحمد البرديسي يواصل القتال دائما.

أحمد البرديسي صاحب الـ 33 عاما مُشجع كفيف عاشق لفريق بني سويف المتواجد في الدرجة الثانية في مصر.

البرديسي من مركز سمالوط في محافظة المنيا، ورغم ذلك لا يبالي بعناء التواجد في كل مباريات بني سويف لمؤازرة الفريق.

فلماذا يفعل ذلك؟

يتحدث البرديسي قائلا: "المعاملة الجيدة هي السبب".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "لاعبو بني سويف يعاملوني بطريقة رائعة ويقبلون رأسي بعد كل انتصار للفريق".

وتابع "النادي ككل يعاملني بشكل رائع. اللاعبون والإدارة والجماهير وكل شيء، ولذلك أحرص على مؤازرة الفريق في كل مكان".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى صعود بني سويف للدوري الممتاز والمشاركة في الدوري".

وعن بداية عشقه لكرة القدم، قال المُشجع "أحب كرة القدم كثيرا وأعشق الزمالك منذ الصغر".

ويتمنى البرديسي من مقابلة نجوم الزمالك يوما ما، قائلا: "أتمنى مقابلة شيكابالا وطارق حامد ومصطفى فتحي يوما ما. أنا أُشجع الزمالك منذ الصغر".

واستكمل "أحب أيضا هشام عبد الرسول –نجم المنيا السابق ومنتخب مصر- لأنه من سمالوط في المنيا".

وشرح "هشام عبد الرسول كان يصطحبني معه في كل مكان أثناء فترة تدريبه لفريق سكر أبو قرصاص".

وأتم "شجعت من قبل فريق مصر للمقاصة أثناء فترة تواجد طارق يحيى وقبل صعوده للدوري الممتاز، ولكنني توقفت عن ذلك بسبب تعذر وجود مكان للإقامة في الفيوم".

فريق بني سويف يتواجد في مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية في مصر.

وحصد فريق بني سويف العلامة الكاملة حتى الآن بعد مرور ثلاث جوالات من الدوري، ونجح في تسجيل 7 أهداف ولم تستقبل شباكه أي هدف.

اقرأ أيضا

ما الذي يؤرق كلوب خوفا على لقب الدوري؟

حوار – مروان يتغنى بـ فايلر: كل الظروف مهيأة لنفوز بدوري الأبطال.. والانتقادات لا تشغلني

صلاح ينافس على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

حلم طوكيو 2020 – صبحي لـ في الجول: البطولة لن تخرج من مصر.. سأثبت أن ما دفعه الزمالك "قليل"

حلم طوكيو 2020 – نيجيريا.. التبرك بأرض الفراعنة

خبر في الجول – ظهور معدات تطوير التتش.. قرار فايلر يحسم موعد تغيير الأرضية